更多韩国人爱上“无塑料生活”

如何处理塑料垃圾是困扰全球的难题。在韩国，越来越多人力求过“无塑料生活”，为环保贡献一己之力。

如何处理塑料垃圾是困扰全球的难题。在韩国，越来越多人力求过“无塑料生活”，为环保贡献一己之力。

裴敏姬（音译）的一天从早上接自来水喝开始。她用香皂洗澡，刷牙用牙粉。带着随身杯、布袋、一个勺子和一双筷子，她出了家门。这些装备，都是她为了减少使用塑料制品和一次性用具准备的。

据韩联社报道，现年29岁的裴敏姬现供职于一家专注于宣传减少浪费的独立杂志社。她回忆说，自己原先在一家比萨连锁店当经理，成天被包装盒、一次性塑料杯所包围。她承认，转变并非易事。“选择无塑料生活方式，难题之一是感觉自己孤立无援。”现在，随着选择无塑料生活方式的人越来越多，裴敏姬通过社交媒体跟大家交流分享心得体会，获得坚持下去的动力。

在韩国，像裴敏姬这样选择更为环保的生活方式的人日益增多。这离不开政府和企业的努力。比如，一些企业推出措施，以减少一次性物品的使用换取商品折扣。“韩国零垃圾运动网”秘书长金弥和（音译）建议政府和企业更多研发环保材料，从生产环节为环保出力。（ 来源：广州日报 乔颖）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214237-1.html

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