花4万多冷冻干细胞未来延长生命?这件事靠谱吗

(原标题:Tech workers are paying $7,000 to freeze their stem cells in hope of extending life)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息,据CNBC报道,美国旧金山初创企业投资人李江(Li Jiang,音译)刚满30岁,但他无法停止思考自己的死亡。对于他来说,长寿不仅仅是健康饮食和规律的锻炼。4月份,他向提取并储存年轻成人干细胞的初创企业Forever Labs求助,低温冷冻了自己的干细胞,希望将来可以将它们重新注入体内,以帮助减缓衰老过程。

李江是Forever Labs最早的测试者之一,该公司提取并储存年轻成年人的干细胞,以对抗与年龄相关的疾病,如关节炎和心脏病。该公司甚至还有个更加雄心勃勃的计划,即对抗衰老本身。Forever Labs是创业加速器项目Y Combinator扶持的“毕业生”,目前已经筹集了200万美元资金,准备将其服务扩展到更多州。

李江曾是从事医疗保健交易的前投资银行家,也是初创企业的早期投资者。然而冷冻干细胞并非属于廉价的尝试。Forever Labs需要收费7000美元,包括程序和终身存储费用。李江称,这是长寿需要付出的代价。他说:“如果能延长五年的寿命,我认为你会愿意为此付出一些代价。”

图:Forever Labs首席执行官史蒂文·克劳斯尼泽(Steven Clausnitzer)及其投资者李江

但冷冻干细胞是前所未有的创新,市场还处于新生状态,以至于医生和科学家们仍在研究冷冻干细胞如何能在未来使用。此外,并不是每个人都相信花费时间和金钱去储存这些细胞是值得的。

斯坦福大学专攻干细胞移植的医学助理教授阿格涅什卡·捷克维奇(Agnieszka Czechowicz)说,目前尚不清楚监管机构是否会批准任何可能依赖这些样本的疗法。还有其他风险,比如这些样本可能不够多,不能以任何有意义的方式使用,以及Forever Labs的技术失败会导致哪些后果。

尽管有许多与私人干细胞银行相关的障碍,但捷克维奇说她对这项技术的前景感到兴奋,并且“不断发展的研究可能会让研究人员和医务人员有机会使用这种细胞”。

为了完成李江的干细胞冷冻过程,运动医学医生查得·洛加尔(Chad Roghair)用超声波来定位他臀部的骨头。随后,他将一种局部麻醉剂应用于李江的背部,使他对疼痛麻木,然后用各种小钻头和大针来提取血液和骨髓的结合体。

Forever Labs与像洛加尔这样的医生合作,后者有提取干细胞的经验,并对再生医学非常感兴趣。洛加尔表示:“干细胞具有巨大的潜力,目前在我所擅长的肌肉骨骼领域,我们正在用它来治疗关节炎或退行性疾病,但其他医学专业的实际应用潜力是无限的。”

整个过程耗时约15分钟,之后李江称自己的身体有点儿僵硬,同时有些焦虑感。Forever Labs表示,目前他们已经冷冻了数十人的干细胞,但拒绝提供具体的用户数量。2015年创立Forever Labs的首席执行官史蒂文·克劳斯尼泽(Steven Clausnitzer)说,大多数早期采用者都是来自湾区的科技人员或医药行业人士。

克劳斯尼泽还称,他在和多名干细胞科学家们交谈后创立了Forever Labs,这些人想要储存自己的干细胞,但缺乏可用的选择。虽然现在父母储存婴儿脐带血以备将来之需的情况已经相当普遍,但直到最近,成年人的干细胞还没有类似储存机制。

三年前,克劳斯尼泽将自己的干细胞存入了寻宝银行。随着年龄的增长,未来使用这些细胞的可能性让他心里更有底气。他说:“几周后我就要41岁了,但我的干细胞依然38岁。”(小小)

