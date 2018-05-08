花4万多冷冻干细胞未来延长生命？这件事靠谱吗

（原标题：Tech workers are paying $7,000 to freeze their stem cells in hope of extending life）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息，据CNBC报道，美国旧金山初创企业投资人李江（Li Jiang，音译）刚满30岁，但他无法停止思考自己的死亡。对于他来说，长寿不仅仅是健康饮食和规律的锻炼。4月份，他向提取并储存年轻成人干细胞的初创企业Forever Labs求助，低温冷冻了自己的干细胞，希望将来可以将它们重新注入体内，以帮助减缓衰老过程。

李江是Forever Labs最早的测试者之一，该公司提取并储存年轻成年人的干细胞，以对抗与年龄相关的疾病，如关节炎和心脏病。该公司甚至还有个更加雄心勃勃的计划，即对抗衰老本身。Forever Labs是创业加速器项目Y Combinator扶持的“毕业生”，目前已经筹集了200万美元资金，准备将其服务扩展到更多州。

李江曾是从事医疗保健交易的前投资银行家，也是初创企业的早期投资者。然而冷冻干细胞并非属于廉价的尝试。Forever Labs需要收费7000美元，包括程序和终身存储费用。李江称，这是长寿需要付出的代价。他说:“如果能延长五年的寿命，我认为你会愿意为此付出一些代价。”

图：Forever Labs首席执行官史蒂文・克劳斯尼泽（Steven Clausnitzer）及其投资者李江

但冷冻干细胞是前所未有的创新，市场还处于新生状态，以至于医生和科学家们仍在研究冷冻干细胞如何能在未来使用。此外，并不是每个人都相信花费时间和金钱去储存这些细胞是值得的。

斯坦福大学专攻干细胞移植的医学助理教授阿格涅什卡・捷克维奇（Agnieszka Czechowicz）说，目前尚不清楚监管机构是否会批准任何可能依赖这些样本的疗法。还有其他风险，比如这些样本可能不够多，不能以任何有意义的方式使用，以及Forever Labs的技术失败会导致哪些后果。

尽管有许多与私人干细胞银行相关的障碍，但捷克维奇说她对这项技术的前景感到兴奋，并且“不断发展的研究可能会让研究人员和医务人员有机会使用这种细胞”。

为了完成李江的干细胞冷冻过程，运动医学医生查得・洛加尔（Chad Roghair）用超声波来定位他臀部的骨头。随后，他将一种局部麻醉剂应用于李江的背部，使他对疼痛麻木，然后用各种小钻头和大针来提取血液和骨髓的结合体。

Forever Labs与像洛加尔这样的医生合作，后者有提取干细胞的经验，并对再生医学非常感兴趣。洛加尔表示：“干细胞具有巨大的潜力，目前在我所擅长的肌肉骨骼领域，我们正在用它来治疗关节炎或退行性疾病，但其他医学专业的实际应用潜力是无限的。”

整个过程耗时约15分钟，之后李江称自己的身体有点儿僵硬，同时有些焦虑感。Forever Labs表示，目前他们已经冷冻了数十人的干细胞，但拒绝提供具体的用户数量。2015年创立Forever Labs的首席执行官史蒂文・克劳斯尼泽(Steven Clausnitzer)说，大多数早期采用者都是来自湾区的科技人员或医药行业人士。

克劳斯尼泽还称，他在和多名干细胞科学家们交谈后创立了Forever Labs，这些人想要储存自己的干细胞，但缺乏可用的选择。虽然现在父母储存婴儿脐带血以备将来之需的情况已经相当普遍，但直到最近，成年人的干细胞还没有类似储存机制。

三年前，克劳斯尼泽将自己的干细胞存入了寻宝银行。随着年龄的增长，未来使用这些细胞的可能性让他心里更有底气。他说：“几周后我就要41岁了，但我的干细胞依然38岁。”（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214238-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm