用飞机卫星无人机做测绘,空客开卖实时图像数据

图示:空客在亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊机场利用无人机对跑道进行测绘,效率更高。

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息,据国外媒体报道,众所周知空中客车公司是知名飞机制造商,也是波音公司的主要竞争对手。但这家欧洲公司除了制造科技之外,还是一个制造直升机,卫星和无人机的国防工业和航空航天业巨头。现在空客不仅仅用飞机来运送乘客,而且会从空中为世界带来关于地面的测绘信息。

一项名为Airbus Aerial的项目已经实施了一年之久,致力于为气象人员,农民,城市规划人员,工程师,急救人员以及任何需要对世界有特别观察视角的人员提供服务。该公司将观测卫星、悬挂在载人飞机下方的相机以及可以抵达任何地方的无人机数据结合在一起。Airbus Aerial将这些数据全部打包,并通过一个基于云的用户界面将其简洁呈现给客户。

“简简单单地说‘我需要卫星数据’实际上是一件非常复杂的事情,”该分公司杰西·卡尔曼(Jesse Kallman)说,“你需要知道哪些卫星的数据有用,此外还需要复杂的数据采集和相应的解决方案。”

假设一家公用事业公司想要更仔细地观察远程输电线路。空客的Airbus Aerial的天线可以从它的两个卫星Spot和Pleiades中提取数据。为了更仔细观察,Airbus Aerial可能会与当地公司签约,提取在该地区飞行的飞机或无人机所采集的数据。获得实时图像后,它会将宏观数据和采集的微观数据整合在一起,然后发给客户。本周在丹佛举行的AUVSI Xponential会议上,Airbus Aerial宣布与专业无人机飞行员国际网络DroneBase建立合作关系。

去年9月份,在飓风哈维摧毁休斯顿之后,Airbus Aerial就起到了关键作用。保险公司利用其提供的数据对社区进行初步筛查,找出哪些房屋被完全摧毁,从而更快地处理索赔。而其他客户通过请求详细的图像来检查灾区铁路轨道或石油和天然气管道的状况。

最近,Airbus Aerial还用于绘制亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊机场的测绘。作为世界上最繁忙的机场之一,按照传统方法绘制跑道图像的话,需要机场的B级空域保持净空。机场工作人员要求Airbus Aerial在不影响正常飞行的情况下检查南跑道,看无人机是否可以减少在停机坪上行驶的耗时工作,检查跑道上是否存在可能损坏飞机的碎片,同时检查跑道照明和标牌设置情况。

对于这项工作,Airbus Aerial使用了Sensefly的eBee Plus固定翼无人机进行图像采集。这种无人机以每小时25至68英里的速度自动飞行,以每像素1厘米的分辨率捕捉地面图像。在无人驾驶飞机飞过整个跑道后,筛查图像结果并汇编成报告给机场工作人员。无人机采集的图像非常细致,其中包括能够显示跑道凹凸不平的位置或裂缝,以及能够定位到故障航标灯的GPS数据。与此同时,在数据采集过程中机场也无需暂停航班起降。

无人驾驶飞机将承担更多类似的项目,并对我们的生活产生更大影响。美国联邦航空局将在接下来的几周内宣布,由公共机构和私人无人驾驶飞机运营商提交的五个项目进行试运行。他们将获得广泛的许可,可以在现有规则之外进行操作,而不需要费时费力的过程,空客参与了其中和测绘有关的几项提案。

在无人机领域,各个公司也在争取商机,希望尽早实现商业化应用。这也是亚马逊最先在2013年承诺的愿景。加利福尼亚州的Zipline希望通过无人机向内华达州里诺周围的乡村医院运送血液,在非洲卢旺达已经有类似的项目存在。

