2018年微特电机行业发展现状与趋势分析 新兴领域需求拉动增长

中国是全球微特电机的第一大生产国，2015年生产微特电机124亿台，预计到2020年中国微特电机的产量接近170亿台，5年年均复合增长率在6.5%左右；中国微特电机产量

中国微特电机产量世界第一，占比高于70%

微特电机发挥着控制、驱动等各种功能。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国微特电机制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据，2015年全球微特电机产量已达到175亿台。在工业现代化、装备现代化的推动下，市场继续稳定增长，预计2020年产量可增长至230亿台，5年年均复合增长率在5.6%左右。中国是全球微特电机的第一大生产国，2015年生产微特电机124亿台，预计到2020年中国微特电机的产量接近170亿台，5年年均复合增长率在6.5%左右；中国微特电机产量在全球占比从2015年的70.9%将升至2020年的73.9%。

图表1：2015-2020年全球&中国微特电机产量（单位：亿台）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表2：2015-2020年中国微特电机产量全球占比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

下游应用广泛，新兴应用领域前景广阔

微特电机的下游应用、行业发展与经济发展程度、技术水平密切相关。随着智能化、自动化、信息化大潮在生产、生活各个领域的推进，微特电机产品已有数千品种，应用领域也非常广泛。

2017年微电机应用最多的依旧是信息行业，占微电机使用量的29%；家用电器次之，占26%；武器、航空、农业、轻纺、医疗、包装等应用领域占20%；汽车领域占13%；视像处理占7%；工业控制及其他占5%。未来随着传统应用领域市场逐渐饱和，需求放缓，小微电机的主要增长动力将来自新能源汽车、可穿戴设备、机器人、无人机、智能家居等新兴领域。

图表3：2017年微特电机下游应用结构（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表4：微特电机的新兴应用领域市场前景

资料来源：前瞻产业研究院整理

此外，医疗设备、自动化实验室等政策支持的新兴市场，在未来几年也将保持较快的增速，可进一步拉动小微电机的需求增长。在经济全球化的趋势加快，各国对节能、环保两大问题更加重视，国际间技术交流与合作加强，技术创新的步伐加快的前提下，前瞻认为，微特电机技术的发展趋势将是：1）采用高新技术，向电子化方向发展；2）高效率、节能化与绿色化发展；3）向高可靠性、电磁兼容性发展；4）向低噪声、低振动、低成本、价格发展；5）向专用化、多样化、智能化发展。另外，微特电机正在向模块化、组合化、智能化机电一体化方向和无刷化、无铁芯、永磁化方向展，尤其值得关注的是随着微特电机应用领域的大，环境的变化，传统电磁原理电机已不能完全满要求。用相关学科的新成果，包括新原理、新材料开发具有非电磁原理的微特电机已成为电机发展一个重要方向。

图表5：微特电机发展方向

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214240-1.html

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