自动化领域最新动态一览(五月第二期)

西门子MindSphere登陆微软云平台Azure，预发布版本现已上市

5月4日，西门子宣布基于云的开放式物联网操作系统MindSphere的预发布版本自4月起登陆微软云平台Azure。通过微软云平台Azure使用MindSphere解决方案，双方共同的客户与合作伙伴将能够快速启动工业物联网解决方案的研发和实施，进而提高其创造商业价值、打造创新解决方案的能力。

第五届“台达杯”高校自动化设计大赛决赛入围名单揭晓

5月2日，第五届“台达杯”高校自动化设计大赛决赛入围名单揭晓。经过网络测试和大赛初赛专家评委的评审，共有78支队伍脱颖而出，入围大赛的总决赛。其中，来自于中国台湾的高校队伍有7支，来自泰国的高校队伍3支、印度高校队伍3支、越南高校队伍2支。

德国倍福 2017 年全球销售额达 8.1 亿欧元

德国倍福近日公布2017 财年财报，公司 2017 财年全球销售额达到了 8.1 亿欧元，较上一年增长了 19%。新产品、更广泛的销售网络、更大生产能力、客户的稳定增长是取得优异成绩的主要原因。2018 年倍福将投资约 5000 万欧元用来建造新大楼和购置新设备。此外，每年还会投入 6000 万欧元用于开发新产品和程序。

TE发布第二季度财报

近日， TE公布了截至2018年3月30日的第二季度财报。本季度的净销售额达37亿美元；持续经营业务产生的摊薄每股收益为1.39美元，调整后每股收益为1.42美元；持续经营业务产生的现金流达3.77亿美元，自由现金流达2.34亿美元；不计海底通信业务，第二季度公司订单总额达37亿美元，相较去年同期有机增长6%，订单出货比率为1.03。

赛普拉斯发布2018年第一季度财报

4月26日，赛普拉斯半导体公司公布其2018年第一季度财报。总营收为5.822亿美元，同比增长9.5%；GAAP(美国通用会计准则)和非GAAP利润率分别为36.5%和45.9%，同比分别增长700和660个基点；GAAP和非GAAP稀释后的每股收益分别为0.02美元和0.27美元，同比增长0.15美元和0.14美元；汽车终端市场的营收同比增长14.8%。

菲尼克斯电气PHIIDF 2018即将开始！

五月，“2018年菲尼克斯电气创新与行业发展论坛” (PHIIDF 2018) 即将揭开神秘面纱，本届论坛以“智能引领新时代”为主题，活动精彩丰富，展厅面积创历史新高，展示的创新产品数量达历史之最；由菲尼克斯电气自主研发的家用电器智能制造示范线将在菲家展厅首次亮相，本项目是采用钱江机器人装配爱仕达电饭煲模型的示范线；同期还举行十余场专题论坛，大咖云集，现身开讲智能制造。

菲尼克斯电气再登“中国电气工业100强”荣誉榜

4月26日， “第14届电气工业发展高峰论坛暨第18届中国电气工业100强研究结果发布”在北京举行。菲尼克斯电气再登荣誉榜，获得“第十八届中国电气工业100强”和“竞争力十强”称号。同时，会议期间，菲尼克斯电气中国公司副总裁缪竞红女士也应邀出席，并发表题为《面向中国制造2025的智造观》的演讲。

三菱电机被评为贡献力十强企业

4月26日，以“智能・互联・高效・安全”为主题的“国家电气论坛暨第14届中国电气工业发展高峰论坛”在京举行，三菱电机本次被评入年度贡献力十强企业。十几年来，三菱电机一直致力于产学研合作、人才培养项目，除此之外，三菱电机更与政府部门合作，参与工程院智能制造学术报告会等学术类会议，共建智能制造示范性产线、智能制造技术创新中心等重大项目。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214241-1.html

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