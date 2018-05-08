新时代，重新定义环保产业

作为环保产业发展的风向标，近日在上海举办的第十九届中国环博会因恰逢生态环境部新组建后不久举办，格外引人关注。

作为环保产业发展的风向标，近日在上海举办的第十九届中国环博会因恰逢生态环境部新组建后不久举办，格外引人关注。

展会期间，不少受访者表示，认知、政策、科技等多因素革新必将重新定义环保产业，给未来市场格局带来新变化。在此背景下，顺应新时代发展要求，找准自身发展定位，是企业发展的不二法门。

环博会现场。本次中国环境报社以全媒体矩阵亮相环博会，受到普遍关注。 赵晓宇摄

要有开放性视野

供给侧改革推动产业变革和结构转型，环保企业的服务对象也随之出现变化，未来将会是大数据、云计算、智能制造等基于新趋势下的业务

全国工商联环境商会会长、博天环境集团股份有限公司董事长赵笠钧认为，生态环境部和自然资源部的组建，折射出非常重要的转变，就是从对环境污染排放性的管理到环境正外部性管理的转变，这就要求环保产业发展不能再局限于末端治理的场景，而要有一个开放性的视野。

“用这样一种新视野来看，就会更好地发现我们在未来如何延伸环境服务的价值。”赵笠钧表示，如在生产环节，帮助企业优化生产工艺，提高对资源、能源的利用率，让生产更绿色。在消费环节，提供绿色环保的产品，满足人们美好生活的要求。同时，进行生态大环境修复的同时，打造更为优美的环境艺术，勾勒出生态美。

他强调，随着对环境价值认知的变化，对环境技术的新需求也正在形成和释放。因此，环境企业应做好新趋势下的前瞻性布局。

赵笠钧说：“供给侧改革推动产业变革和结构转型，环保企业的服务对象也随之出现变化，过去是高污染企业，未来将会是大数据、云计算、智能制造等基于新趋势下的业务。”

据公开信息披露，停牌中的博天环境筹划的重大资产重组标的是一家为芯片、智能显示等高端制造业提供超纯水系统的公司。目前，在世界范围内，仅少数企业掌握这项技术。

急需互联网的革新力

环境治理应从单一碎片化、局部末端治理向全要素、全流域、全过程治理转变，因此需要系统性的解决思路

在阿里巴巴集团近日公布的2018财年（2017年4月1日～2018年3月31日）业绩显示，本财年收入2502．66亿元，同比增长58％，创下IPO以来最高增速。应该说，作为一家不生产任何产品的平台型公司，阿里巴巴创造的业绩和增长速度让国内绝大部分制造企业望尘莫及。

“今天做的最大的企业全部是互联网企业，而不是做专业的企业。4G网络支撑了社交和零售行业发展到了今天，5G网络万物互联的时候，将会成为工业互联网的春天。”自媒体环保水圈创始人潘定国认为，环保是一个既新又旧的产业，新是作为朝阳产业方兴未艾，旧是作为传统行业发展太慢。发展太慢的原因不是环保行业缺少技术和人才，而是缺少高效、先进的市场机制。未来环保产业的进一步发展除了要依靠政策的推动力，更需要借助互联网的革新力。

在环博会现场，包括环保水圈在内，将来网、中聚网、慧聪网等环保互联网企业悉数亮相，搅动着本是传统制造业独占的疆场，成为一道独特的风景。不过，有业内人士表示，商业模式还不够成熟，交易客户极其有限，这些旨在依靠互联网＋环保模式为优秀技术产品降低中间成本的B2B平台在吸睛之余，也夹杂着怀疑和观望。

不同于这类基于互联网技术的平台型企业，在政策和资本驱动下，PPP模式的迅速推广催生了不少以央企、龙头上市公司为代表的环境综合服务平台型公司。

央企中国交通建设股份有限公司旗下中交生态环保投资有限公司总经理彭增亮将企业定位为延伸自身优势、整合社会资源、提供整体解决方案的综合服务商。他认为，环境问题不是线性的因果关系，而是多样、非线性的相关关系，对应的，环境治理应从单一碎片化、局部末端治理向全要素、全流域、全过程治理转变，因此需要系统性的解决思路。“央企在区域协同、资本融资、技术集成等具备一定优势，通过搭建平台，让各种创新技术通过集成在平台上实施，能够最大化发挥各家企业专长。”

深圳铁汉生态环境股份有限公司高级副总裁李诗刚也表示，在PPP模式下，需要建设与运营两者兼顾，这对配套融资、规划设计、成本控制、运营能力、市场营销都提出了考验。而作为上市公司，企业在生态产业链、生态技术体系都较为完备，同时具有较强的自主研发创新能力、多元化的投融资渠道以及规范化的运作，这都是大多数环保企业无法比拟的。

做专做深解决市场痛点

中小企业对趋势的准确判断以及产品模式的创新是大浪淘沙中立于不败的关键

相比拥有资源和资本优势的平台型企业，不少中小企业受访者表示，对趋势的准确判断以及产品模式的创新，是企业在大浪淘沙中立于不败的关键。

成立仅两年的泛测（北京）环境科技有限公司基于其核心传感器技术打造的空气质量监测微站目前已经在30多个城市60多个项目中得到应用。在公司董事长、公司首席科学家管祖光看来，除了站对风口，更要解决市场痛点。

管祖光介绍说，泛测环境运用传感器、物联网等技术将原来传统昂贵的光学监测仪器低成本化，使之安装简便并且少维护。这些空气质量监测微站可以在一个城市里成百上千布点，从而获取城市精细的空气质量数据，再通过人工智能技术对空气的大数据进行分析和挖掘，之后为地方大气治理决策提供依据。

如今，泛测环境又在京津冀地区率先部署城市道路移动空气质量监测网（AirMobile），加强移动源污染监测。通过安置在出租车上，完成基础路网上污染数据的采集，既可以精准评价道路交通污染状况，加强道路污染评估准确性，又能为环境管理、道路、交通、市政规划等提供有力的数据支撑。

“通过突破性技术的应用，不仅释放了环境治理的潜在需求，也为将来产品在纵向横向上拓展提供无限可能。”管祖光透露，比如目前公司的产品还延展到了森林防火领域，通过对一氧化碳、颗粒物等关键着火指标的数据监测及时预防火情。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214242-1.html

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