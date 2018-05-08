贸易战之与光伏：重重管制 如何走出国门？

俗话说盛极而衰，目前中国的光伏产业在经过连年的高速发展之后已经后继乏力。特别是国内市场已经难以保持巨大的需求。在平价上网前夕，相关政策也开始收紧，对光

近来，中美贸易战成为了全国乃至全球关注的焦点，而经过一个多月的发酵，这场“史诗级”的贸易摩擦已经由直接碰撞转为了协同商议。但是第一轮磋商之后，透过商务部发布的通告，“中美双方进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论”、“在有些领域达成了一些共识”、“在一些问题上还存在较大分歧”。贸易战的前景仍然不明晰，有人认为“谈崩了”，有人认为“谈成了”。无论如何，面对美国来势汹汹的质问以及一连串的无理要求，中方坚决捍卫国家利益，绝不拿核心利益做交换。

从中兴到华为，再从华为到阿里，我国几大高新企业深受中美贸易战困扰。中兴被制裁之后，中国在某些领域的弱势让国人惊醒，由此掀起了一场全民“强芯”的风潮。正如相关专家所言，贸易摩擦和技术壁垒难以阻碍一个国家高技术产业发展，经过此次贸易战，我国“芯片”崛起之路指日可待。但与此同时，我们再次深刻认识到掌握核心技术的重要性。

与高技术“芯片”领域类似的是，我国光伏产业的发展历史几乎也是一部在各种国际贸易管制之下的血泪史。在连年不断的“双反”及各种贸易纠纷之下，我国光伏产业累计装机规模和新增装机规模已经多年领跑全球，目前成为了当之无愧的全球第一。更为难能可贵的是，除了规模独步天下之外，行业内各种先进技术的发展，我国也处于领先地位。可以说，作为“芯片”之一的太阳能芯，我国在这一领域的成就可谓是举世瞩目。然而目前如日中天的中国光伏产业，在国际贸易的新形势之下，似乎也开始遇到了新的困难。

国内需求转弱 光伏产业面临困境

2010年左右，我国光伏产业呈现出“两头在外”的不利局面，因此在美国、欧盟的连番“双反”贸易管制之下一溃千里。痛定思痛，在相关政策的扶持之下，国内市场开始发展起来，几年之后，我国成为了全球第一大光伏市场，高速的发展支撑了全球大半的需求。在此期间，美国、欧盟等地一直没有放弃对中国光伏产业的贸易管制，但是依然难以阻挡中国的崛起。如今，我国光伏产业如日中天，无论是制造端还是技术端都处于全球领先地位，但值得思考的是，近几年我国光伏产业的高速发展是在国内需求旺盛的基础上得来的。

俗话说盛极而衰，目前中国的光伏产业在经过连年的高速发展之后已经后继乏力。特别是国内市场已经难以保持巨大的需求。在平价上网前夕，相关政策也开始收紧，对光伏项目进行严管，督促行业开始转型。2018年或许是光伏行业的节点，粗放的发展模式已经不适合国内光伏产业，追求高质量、高效率、智能化成为了未来光伏行业的趋势。在这样的情况下，原先不那么重要的海外市场，开始变得尤为关键。

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