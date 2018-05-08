江西赛维重整落定 昔日光伏巨头上演沉浮启示录

在如今光伏行业扩产之声不断、隆基一个月内单晶价格两次下调，加之美国和印度提高光伏贸易壁垒等相似大环境下，久违的江西赛维重整消息传出，不得不让行业思考和

历经六年，昔日光伏巨头江西赛维的重整终于迎来了尘埃落定的时刻。

4月23日，媒体消息称江西赛维已经被赣商科技集团接管，新的管理团队已经由赣商集团派人出任。时代周报记者随后尝试联系江西赛维，但截至发稿暂未获得有效回复。不过，查阅企业信息信用系统显示，4月10日，江西赛维LDK太阳能高科技有限公司和赛维LDK太阳能高科技（新余）有限公司法定代表人均由由刘志斌变更为赣商集团董事长甘胜泉。

据悉，此前的2018年1月10日，江西省新余市中级人民法院根据债权人会议表决结果依法作出裁定，批准上述两公司的重整计划并终止对赛维两家公司的重整程序，禾禾能源科技（江苏）有限公司、芜湖华融新亚投资合伙企业（有限合伙）为赛维两公司新的重整战略投资人，将支付对价17．95亿元收购赛维两公司100％股权，并按此对价清偿赛维两公司的债务。

这意味着，继今年1月重组计划被批准后，江西赛维最终完成了重大的“停车调整”。不过，对于这个昔日光伏巨头而言，无论未来将走向何方，其在中国的光伏发展史上，永远都将和无锡尚德成为2012年在欧美“双反”打压下、极速凋零的国内光伏企业的缩影。

而在如今光伏行业扩产之声不断、隆基一个月内单晶价格两次下调，加之美国和印度提高光伏贸易壁垒等相似大环境下，久违的江西赛维重整消息传出，不得不让行业思考和担忧―光伏行业的下一步将如何走？

昔日光伏巨头没落

作为江西省第一家在美国上市的企业，昔日的江西赛维堪称中国光伏的“名片”，跻身全球最大多晶硅片制造。资料显示，江西赛维于2005年7月在江西省新余市注册成立，仅仅两年的时间便在美国的纽交所成功上市，当时融资达到4．86亿美元，是当时中国新能源领域最大的一次IPO。

一时风光无两的江西赛维对于光伏行业的前景十分看好，加大投资同时上马多期扩产项目，并侧重不同产品形成了庞大的体系。据了解，彼时的赛维子（孙）公司共20多家，其中江西赛维、新余赛维、赛维LDK光伏硅科技有限公司（以下简称“光伏硅公司”）、赛维LDK太阳能多晶硅有限公司、赛维LDK太阳能高科技（南昌）有限公司为其主要资产。

然而形势在2011年开始急转直下，全球光伏市场出现产能过剩、需求降低，导致贯穿产业链的持续价格压力，欧美先后对中国光伏企业展开反倾销、反补贴调查。2012年10月10日，美国商务部作出终裁，决定征收18．32％－249．96％的反倾销税。其中征税对象有晶体硅光伏电池、电池板等。

然而，从2011年中国光伏产品出口统计来看，欧美国家是我国彼时光伏出口的主要对象国，对美国的出口占比为15．56％，而欧美国家共同占据了总出口的70％以上。欧美“双反”政策对彼时针对欧美市场大量扩产的国内光伏企业带来了致命的打击。而江西赛维也成为这轮“寒冬”倒下的行业巨头。

据悉，2015年4月1日，纽交所公告宣布，即时停止赛维美国存托凭证（ADR）的交易。这意味着赛维的股票将不能在纽交所主板交易而转到OTC交易。5月1日，赛维从纽交所退市，并转至OTC市场交易。随后，赛维也在开曼法院裁定下，完成了与债权人海外债务重组的交易。

随后，资产质量相对最好的赛维光伏硅公司，被韩国希恩门（SNM）的苏州子公司接盘，而赛维LDK太阳能多晶硅有限公司没有受到投资者的青睐，直接进入清算、资产拍卖。相对上述两家较为顺利的进程，江西赛维与新余赛维作为整体进行重整，则一波三折，悬而未决。

扩产隐忧与贸易壁垒

如今，伴随着赣商科技集团的入主，江西赛维历时六年的停摆终于尘埃落定，转型民企控股后，江西赛维将重新找寻到其新的出发点，可喜的还有，赛维LDK旗下的光伏硅公司在2016年10月至2017年6月期间，其应收也达到了11亿元，根据其扩产计划，其光伏硅产品也将在2018年7月份以后，产能达到2万吨的水平。

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