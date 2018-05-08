【视点】能源转型正在改变全球地缘政治

英国媒体最近发表文章认为，美国页岩革命、中国能源转型及全球应对气候变化的努力等因素令世界日益减轻对石油的依赖。这种全球性能源转型趋势将对地缘政治产生复杂而深远的影响，包括引发各国与各地区之间的新型竞争，产生能源新秩序下的赢家与输家。

三大趋势正在改变以石油为中心的能源地缘政治格局

英国《经济学人》周刊网站3月15日发表“能源特别报道”系列文章，文章认为，能源流动能够对国家实力和影响力产生影响，可以称之为“能源地缘政治”。能源地缘政治以往在很大程度上是关于世界对于石油的渴求。在20世纪的历史上，获取石油、确保其运输安全、阻止敌人获得它，或者自己掌控它、如果可能便将其垄断，这些都成为全球政治的突出问题。

因为石油和天然气的稀缺性，它们通常是定量供应的，这对寡头垄断的产油国组织有利，一些中东产油国和俄罗斯等国因此获得了地缘政治优势。石油消费国则因此处于能源地缘政治上的某种劣势。比如，自1973年阿拉伯国家石油禁运以来，每一任美国总统都将美国对进口石油的依赖性视作政治上的弱点。

如今，这种稀缺性说法快要终结了，这得益于三大发展。一是美国的页岩革命，它将美国变成了世界上最大的石油和天然气综合生产国。自上世纪70年代起的数十年来，石油产量一直下降，而美国如今的产油量与其历史上的最高产量相当：去年11月，每日产量1000万桶，它使得美国不那么依赖进口石油。

第二个重大变化发生在中国，中国试图从能源密集型经济体转型为以服务业为拉动的经济体。在不阻碍经济增长的情况下，它在过去几年里逐渐减少对煤炭和石油的需求，减缓电力消费增长速度，部署天然气和可再生能源，以及抑制二氧化碳排放量的增长，而且取得了令人震惊的进步。

这两个发展带来了第三个长期趋势：创建低碳能源体系、对抗气候变化。2015年的《巴黎协定》尽管是座里程碑，但在可以阻挡全球变暖趋势之前仍有很长的路要走。要实现这点，就必须向风力和太阳能、电池、电网等更具试验性的干净能源来源投资数以万亿计的美元。

这种所谓的能源转型引发了全球竞赛，争夺最先进的技术，而且引发了人们的担忧，担心能否获得制造必要硬件所必需的稀土元素和重要的矿物质。正如麻省理工学院的弗朗西斯・奥沙利文所说：“我们正从一个能源价值根植于资源之中的世界进入一个技术就是资源的世界。”

能源转型将发展成一场竞赛

能源转型带来的地缘政治影响非常复杂，能源转型将发展成一场竞赛，看哪个国家能够自己生产最多能源，以及哪个国家拥有最先进的技术。

美国处于领先，但在能源转型的过程中，美国有可能浪费早期的领先优势。这一优势是通过利用天然气和可再生能源来减少排放量、促进清洁能源技术，以及帮助倡导《巴黎协定》而获得的。在美国的国内政治影响下，美国有可能会卡在支持石油燃料的人与热烈支持清洁能源的人这两派之间，前者大多是共和党，而后者大多是民主党。他们或许无法就对于经济和气候而言的最佳前进道路达成一致。

欧盟给自己制定了一个明确目标，到2050年，让所有能源去碳化，而且有了适当的市场框架。中国也坚定地投身于清洁能源，而且有一些令人印象深刻的清洁能源技术企业家。中国将从三方面获益：一是减少对进口能源的依赖，二是加强自身软实力，三是成为全球能源转型的排头兵。但对全球大国而言，清洁能源技术将成为良性竞争还是地缘政治摩擦的源头，很大程度上取决于贸易动向。如果它陷入保护主义、贸易战和网络犯罪，所有人都是输家。因此，美国、欧盟和中国应该加强能源转型方面的合作。

会导致地缘政治摩擦 但不一定出现新战场

转型有充分的可能会导致地缘政治摩擦。最显而易见的例子就是它将对依赖石油的经济体带来挑战。那些化石燃料储备资源丰富的国家，以及那些将赌注押在石油上时间过长却不对其经济进行改革的国家可能面临挑战，比如沙特阿拉伯和俄罗斯就处于最显而易见的险境之中。

但能源格局转变并不一定会导致地缘政治的新战场。新的清洁能源是为应对全球变暖而生的，应对全球变暖无疑需要所有国家的合作，包括传统的石油生产国。一些新的可再生能源如太阳能等具有小型化、地方化、去中心化的特点，能帮助更多的落后地区不必付出太多代价就能获得能源。合作和地方化，或许将避免新的能源地缘政治走向过度竞争。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214245-1.html

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