今日看点：中国智造金属3D打印设备生产效率国际领先

最近，两段3分钟的视频在3D打印的圈子里不停的流传，引起了不小的轰动。视频的内容是一台金属3D打印机分别用2小时37分，5小时52分，打印出了整版123颗义齿(假牙)

5月8日消息，最近，两段3分钟的视频在3D打印的圈子里不停的流传，引起了不小的轰动。视频的内容是一台金属3D打印机分别用2小时37分，5小时52分，打印出了整版123颗义齿(假牙)和15副义齿支架。今日的3D打印行业还有哪些值得关注的重要内容呢？

内蒙古科技大学学生3D打印创新产品受欢迎

内蒙古科技大学工程训练中心创新基地可以称得上是熔融挤出打印机的展览馆。产品包括桌面塑像类、竞赛连接件类、创新创意作品类、机械传动件类、发明创造类和建筑模型类等等。这期间，先后有180多名学生参加制造3D打印机研制活动，并在实践中成长起来。

在创新基地，师生们独立完成了各种FDM型3D打印机的设计和制造。学生们不仅动手组装起3D打印机，还把宿舍变成“微型工厂”，生产各类3D打印的创新产品在网络上销售，受到欢迎。

中国智造金属3D打印设备生产效率国际领先

中国智造金属3D打印设备生产效率国际领先，成本降至1/3，效率提升2.5倍。

最近，两段3分钟的视频在3D打印的圈子里不停的流传，引起了不小的轰动。视频的内容是一台金属3D打印机分别用2小时37分，5小时52分，打印出了整版123颗义齿(假牙)和15副义齿支架。之所以轰动的原因，是因为打印同样数量的产品，进口设备则需要6.5小时与15小时以上。国产设备已经达到了国际领先水平，这确实在中美贸易战，美国向中国实施技术封锁的时代背景下给中国的科技界带来了很大的鼓励。

3D打印技术让你成为一件行走的电子产品

明尼苏达大学的研究人员在研究中，首次成功地在人体皮肤上直接3D打印电子产品。研究人员使用的是便携式桌面3D打印机，直接在人手背上制造功能电子元件。使用特殊的运动传感系统来防止由于手部运动而在打印过程中发生任何错误。这项技术将来可用于将临时传感器放在人体上，以检测化学或生物制剂，甚至是以对基本电子设备进行充电的太阳能电池。该团队还将生物细胞直接打印在小鼠皮肤上。

UoT开发手持皮肤3D打印机

多伦多大学的一个研究小组在《LabonaChip》(芯片实验室)期刊上，发表了一篇题为“HandheldSkinPrinter：In-SituFormationofPlanarBiomaterialsandTissues(手持式皮肤打印机：原位形成平面生物材料和组织)”的文章，介绍一种新的3D生物打印设备，手持式生物笔能够在深度伤口上，非常短的时间内完成打印皮肤组织，以加速愈合过程。便携式3D皮肤打印机可以在原位形成组织，将其放置到位，它能在两分钟以内完成打印。

工程师开发出3D打印高导电性镓合金的新方法

近日，俄勒冈州立大学的工程师已经找到了一种3D打印高导电性镓合金的高复杂结构的方法。据悉，该3D打印方法可用于制造柔性电脑屏幕和其他可伸缩电子设备，包括柔性机器人。

众所周知，通常具有低毒性和良好导电性的镓合金已经被用作许多柔性电子器件中的导电材料。它们很便宜且能“自我修复”，这意味着它们可以在断点处重新连接。

然而，直到现在，这些镓合金还没有被3D打印，这限制了它们在特定应用中的使用。

俄勒冈州立大学开发的新型3D打印技术可以打印这些合金以进行其他应用，包括使用称为超声波的过程，该过程使用声能将镍颗粒和氧化镓混合成可3D打印金属。

3D打印粉笔：精准绘制点、线、圆几何图案

来自纽约的设计师Nikolas Bentel最近带来了一种全新的艺术创造方式，他打破了人们对粉笔的既定印象，让它的用途更加多元化。

Drawer是由传统的粉笔制成的，考虑到建筑师和设计师的需要，三种粉笔组合起来可以创建点、线、圆等精准的几何图案。

Bentel为建筑师和设计师打造了3款Drawer：布满凸起物、如韵律球形状的是Dot Drawer，使用者可以捏住它，让黑板飘起白雪；两款螺旋状的粉笔分别是Line Drawer和Circle Drawer，线条款的只要稍微压一下粗细就能改变，可说是相当容易上手的产品。

正式3D打印技术带给了Nikolas Bentel这一灵感，每个粉笔都采用了精准的设计，使得它们可以用作任何精确仪器的绘图，而且它们一次可以绘制五条线，这个粉笔也能被音乐家用来绘制线条。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214246-1.html

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