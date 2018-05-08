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微软：近7亿部设备正运行Win10，1年增长了2亿部

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-08 17:00

微软：近7亿部设备正运行Win10，1年增长了2亿部,微软 win10 office 365 windows 10

（原标题：Microsoft says nearly 700M devices now run Windows 10）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息，据TechCrunch报道，在2018年Build开发者大会上，微软宣布目前运行Windows 10的设备接近7亿部。而在1年前左右，这个数字是5亿部。此外，该公司今天还指出，Office 365现在拥有1.35亿月度活跃商业用户，高于去年10月份的1.2亿。

微软：近7亿部设备正运行Win10，1年增长了2亿部

2015年Windows 10刚刚推出时，微软最初的目标是在2018年运行设备达到10亿部。很明显，微软的估计有点儿过于乐观了。虽然Windows 10的采用显然在以相当快的速度增长，但我们依然不太可能在近期看到其达到10亿用户。

微软可能更感兴奋的是，它的Office 365及其相关微软365订阅计划似乎表现更好。在过去的几个财政季度中，Office 365的增长通常会比去年同期增长30%左右，营收也大幅提高。

我们还没有Microsoft 365的相关数字，这是一种相对新的订阅服务，它结合了Windows 10、Office 365和许多移动设备管理和企业安全工具。但是在今年的Build大会上，微软显然非常重视这项新服务，其订阅用户人数可能快速增加。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214248-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:微软Windows 10Office 365Win10

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