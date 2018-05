微软:近7亿部设备正运行Win10,1年增长了2亿部

(原标题:Microsoft says nearly 700M devices now run Windows 10)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息,据TechCrunch报道,在2018年Build开发者大会上,微软宣布目前运行Windows 10的设备接近7亿部。而在1年前左右,这个数字是5亿部。此外,该公司今天还指出,Office 365现在拥有1.35亿月度活跃商业用户,高于去年10月份的1.2亿。

2015年Windows 10刚刚推出时,微软最初的目标是在2018年运行设备达到10亿部。很明显,微软的估计有点儿过于乐观了。虽然Windows 10的采用显然在以相当快的速度增长,但我们依然不太可能在近期看到其达到10亿用户。

微软可能更感兴奋的是,它的Office 365及其相关微软365订阅计划似乎表现更好。在过去的几个财政季度中,Office 365的增长通常会比去年同期增长30%左右,营收也大幅提高。

我们还没有Microsoft 365的相关数字,这是一种相对新的订阅服务,它结合了Windows 10、Office 365和许多移动设备管理和企业安全工具。但是在今年的Build大会上,微软显然非常重视这项新服务,其订阅用户人数可能快速增加。(小小)

