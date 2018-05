Uber无人车撞死人原因:软件发现了受害者但选择忽略

(原标题:Uber vehicle reportedly saw but ignored woman it struck?)

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息,据TechCrunch报道,网约车巨头Uber的无人驾驶汽车卷入致命车祸的原因似乎是软件层面的。具体来说,决定哪些对象需要忽略、哪些对象需要特别关注的功能出了问题,这就把过错推到了Uber身上。

考虑到这辆无人驾驶汽车上配备有复杂的视觉系统和备份系统,它们中的任何一个都能帮助汽车感知到伊莱恩·赫茨伯格(Elaine Herzberg),她直接从车载激光雷达和前置摄像头前穿过马路。然而,这辆车甚至没有刹车迹象,也没有发出警报声。再加上粗心的安全驾驶员,这些失败导致了赫茨伯格的死亡。

造成此次惨剧的可能性包括:A.对象识别系统故障,它可能没有把赫茨伯格和她的自行车归类为行人。这似乎不太可能,因为自行车和人是系统识别率最高的对象;

B:汽车高级逻辑错误,它决定了要注意哪些对象以及如何处理它们。例如,发现路边停放的自行车,无人驾驶汽车是不需要减速的。但是在汽车前面的车道上突然转弯,就需要无人驾驶汽车立即采取行动。这模仿了人类的注意力和决策方式,并防止汽车在探测到新物体时感手足失措。

消息人士称,Uber已经确定了B是车祸发生的原因。具体地说,是系统设置出了问题,本应加倍关注的对象却被其忽略。这意味着,赫茨伯格可能已经被汽车发现,但却被认为是“假警报”。这不是个好消息,因为无人驾驶汽车具有超人的感官能力,激光雷达可以在黑暗中伸展数百米远,目标识别系统能同时跟踪数十辆汽车和行人,雷达和其他系统则可以观察周围的道路。

但是所有这些感觉都像人类那样属于“大脑”,即中央处理单元,它从摄像机和其他传感器中获取信息,并将其与周围世界的有意义图片结合起来,然后实时地根据这张照片做出决定。这是迄今为止汽车制造中最困难的部分,正如Uber所展示的那样。

不管你的眼神有多好,如果你的大脑不知道它在看什么或者如何做出正确的反应,根本没有意义。

Uber发表了以下声明,但未对上述报道发表评论:“我们正在积极配合NTSB的调查。出于对这个过程的尊重,以及我们与NTSB建立的信任,我们不能对事件的细节发表评论。与此同时,我们已经开始对我们的无人驾驶车辆计划进行全面的安全审查,我们已经聘请了前NTSB主席克里斯多弗·哈特(Christopher Hart)为我们提供打造全面安全文化的建议,我们的审查从系统安全到车辆操作员的培训过程。”

由于这是个没有先例可循的情况,NTSB和其他机构可能特别难以给出报告,细节发布也极为缓慢。对于一家公司或个人来说,在发布前隐瞒太多信息并非是正常现象。(小小)