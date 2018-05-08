人单合一模式下海尔成中国工业互联网平台NO.1

5月2日，《互联网周刊》与eNet研究院共同发布《2018最值得关注的工业互联网平台》，海尔COSMOPlat、用友精智工业互联网平台、东方国信BIOP平台位列TOP3，树根互联根云平台以及航天云网INDICS分列4、5。在同日发布的《2018工业互联网解决方案提供商TOP100》中，海尔与华为、富士康位列TOP3，两份榜单中海尔均位列榜首。

海尔COSMOPlat位列2018最值得关注的工业互联网平台榜首

海尔位列2018工业互联网解决方案提供商TOP100榜首

据了解，创办于1998年的《互联网周刊》由中国科学院主管、科学出版社主办，全面关注在互联网技术革命的影响下，中国商业社会正在发生的一切变革，是最为权威的商业周刊之一。硅谷动力eNet则是中国权威的IT产品信息和商业交流门户。互联网周刊&eNet研究院一直致力于挖掘中国优秀企业，以科学的标准推选出各类相关领域企业榜单。

粗略统计，截止2018年3月，能提供工业互联网平台服务的国内外厂商已经超过150家，耳熟能详且能直接说出名字的工业互联网平台不下30家。不论是以航天科工为代表的制造企业还是阿里、腾讯等互联网巨头，都将工业互联网平台布局放到了举足轻重的地位。在激烈的竞争中，海尔取得两个NO.1，足见其已迅速成长为世界工业互联网生态品牌NO.1，其颠覆传统工业体系的业务能力，以用户为本、共创共赢的思路，正在有力助推全球工业互联网进入落地“快车道”。

《互联网周刊》内提到，美国、德国等发达国家纷纷把制造业升级视为经济发展的新动力之一，在世界范围内展开了一场新的竞争，而工业互联网则被认为是夺取这场竞争胜利的关键因素。而在这一轮的激烈竞争中，海尔无疑成为中国智造的代表。在多年智能制造探索经验的基础上，海尔推出了工业互联网平台COSMOPlat。相比较其他工业互联网平台，海尔COSMOPlat是全球唯一与用户零距离交互的工业互联网平台。

随着海尔COSMOPlat所引领的大规模定制风潮在全球的发酵，海尔已经成为世界工业互联网平台的引领者。在国家层面，海尔COSMOPlat是工业互联网的示范样板，被写入中国信通院《工业互联网体系架构（版本1.0）》、国家《工业互联网标准体系框架》、国家《信息物理系统白皮书》。

更重要的是海尔正在制定世界工业互联网的“中国标准”，2017年12月6日，国际四大标准组织之一的电气与电子工程师协会(IEEE)通过一项建议书，由海尔COSMOPlat牵头制定大规模定制模式的国际标准，这是首个由中国企业主导制定的制造模式类国际标准。

之所以能成为工业互联网平台NO.1，与海尔致力于搭建物联网时代的生态品牌密切相关。在物联网时代，品牌之间的竞争将逐渐转移到生态构建的竞争上。海尔在全球范围内第一个提出了构建物联网时代的生态品牌，在海尔看来，物联网时代的用户需求更加个性化，所有的数字技术都应该服务用户个性化体验。COSMOPlat平台正是海尔在构建物联网时代生态品牌的重大成果。

生态品牌对于用户需求的获取，背后是有一个物联网时代管理模式的支撑，“人单合一”模式正则为海尔成为物联网时代第一生态品牌提供了管理模式的支撑。“人单合一”的基本含义是，每个员工都应直接面对用户，创造用户价值，并在为用户创造价值中实现自己的价值分享。员工不是从属于岗位，而是因用户而存在，有“单”才有“人”。

通过“人单合一”模式，海尔从封闭的企业变成了开放的生态平台，颠覆了传统规模与范围的理论，以用户不断迭代的需求，构建生生不息的生态服务系统，导向生态品牌共创共赢。

过去，企业品牌竞争看的是规模和范围，未来，企业品牌竞争必将比拼的是生态的建设，拥有生生不息的强大生态的品牌，才是真正强大的品牌。中国在经济总量上已经居于世界第二，但在品牌塑造上，与世界第二大经济体的地位还难以匹配。对于中国企业来说，不仅要从产业价值链的低端向高端跃升，还要实现从产品品牌的追赶转变为生态品牌的引领。海尔提出的生态品牌，无疑为中国企业在物联网时代的创牌之路指明了方向，通过生态品牌引领，不仅改写着全球品牌的竞争准则，更是为中国品牌走出去、强起来提供了良好借鉴。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214250-1.html

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