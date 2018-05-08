【三的部落之技术分享】FDM新材料解析― Nylon 12CF碳纤维材料

现在使用Nylon12CF打印的零件已经广泛应用在这个工作室中，包括夹具、钻孔工装、加工工具等，这些3D打印的产品显著地提高了他们的生产效率，而可靠智能的Fortus

随着社会的发展，3D打印材料也越来越多样化，今天三的部落的小伙伴专门给大家解析了一下FDM新材料，一起来看看吧！

Nylon 12CF（图一）是一种在尼龙12里面添加碳纤维颗粒（占总重量35%）的一种新型材料，适用于Stratasys Fortus系列机器（需安装相应组件）。Nylon 12CF有很高的比强度（强度-质量比）以及与其他高性能FDM材料平分秋色的拉伸强度。同时，它的比模量（单位密度的弹性模量）是目前所有FDM材料里面最高的。

图二所示的是一段FDM打印头挤出的Nylon12CF材料的截面微观图，可以看到在尼龙中碳纤维的朝向都是不同的，因此Nylon 12CF呈现的是各向异性的性质，可以通过FDM的过程形成一种类似于复合材料层合板的材料。在使用相同材料的前提下，这让最终成型的零件比注塑成型的零件有更高的正轴刚度。

FDM Nylon 12CF的重量轻、强度大的材料特性适用于很多领域的功能原型以及工装夹具等的应用，如无人机的零部件成型、车辆支架及工装、消费品如运动产品以及广泛的工具应用。

UtahTrikes 是美国犹他州一家专门设计及生产三轮车的工作室。他们的着眼点就是个性化定制，而3D打印让他们可以实现更多的想法，把他们的业务提升到了一个新的高度。有了3D打印技术，他们可以快速制作出零部件，从设计到原型只需要数周的时间，而且由于Nylon 12CF有足够的强度，他们也可以根据以往的设计经验直接打印最终产品。Nylon 12CF比尼龙12有着更高的刚度和强度，因此一些以往用尼龙12打印在最终使用中会变形以及断裂的零件现在都可以用新的Nylon 12CF来打印成型。









现在使用Nylon12CF打印的零件已经广泛应用在这个工作室中，包括夹具、钻孔工装、加工工具等，这些3D打印的产品显著地提高了他们的生产效率，而可靠智能的Fortus机器把他们从繁琐的制造工艺中解放出来，让他们有更多的时间跟客户进行沟通交流，也有更多的时间改进设计提升技术人员素质。提升了效率，让客户满意，员工开心，也给公司带来了很多的效益。三的部落也会定期发布更多有关于Stratasys 3D打印设备的技术，感兴趣的小伙伴敬请关注就可以啦！（三的部落MR.CAI)

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