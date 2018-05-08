西门子Industrial Edge数字化平台将云端优势带到现场层

西门子为市场带来全新数字化平台Siemens Industrial Edge：通过提供设备级的数据处理，安全地将高度完善的分析技术和边缘计算智能引入制造领域，使自动化设备得

西门子为市场带来全新数字化平台Siemens Industrial Edge：通过提供设备级的数据处理，安全地将高度完善的分析技术和边缘计算智能引入制造领域，使自动化设备得到进一步扩展。在Siemens Industrial Edge平台上，用户可以执行一系列描述性(descriptive)、诊断性(diagnostic)、预测性(predictive)和决策性(prescriptive)的分析应用程序。这使得云连接服务(数据上云)可以与来自西门子、第三方供应商或终端用户自己的边缘应用程序结合在一个集成硬件和软件的生态系统(从边缘应用到边缘设备)中，供自动化组件使用。

凭借Siemens Industrial Edge数字化平台，西门子可帮助用户在传统本地数据处理与基于云计算数据处理之间架起一座桥梁，以满足个性化需求。边缘计算允许海量数据可以在本地进行处理。为此，西门子向用户发布了大量的应用程序，包括数据处理、通过网络服务器进行数据可视化、向云或IT基础架构传输数据以及开发应用程序的快速创新周期。由于预处理了大量数据，只将最终相关数据传输到云或IT基础架构，因此还可以进一步减少内存占用和传输成本。Siemens Industrial Edge支持西门子基于云的开放式操作系统MindSphere的云传输协议。未来，它还将支持消息队列遥测传输(MQTT)，使数据传输安全、可靠和高效。

为机床生产带来稳定的流程和更高的生产力

Industrial Edge与Sinumerik数控系统相结合，为用于捕获、预处理和分析高频数据的软件应用程序提供了一个设备级平台。除此之外，还可以对复杂的机床进行计算，也可以优化辅助加工时间和工作场所监控。Industrial Edge中用于Sinumerik数控系统的操作系统和应用程序均通过MindSphere(西门子基于云的开放式物联网操作系统)的后端服务安装并保持更新。因此， Sinumerik数控系统的Industrial Edge能够为用户提供持续稳定的生产流程和状态监控，并显著提高生产力。

制造工厂在整个生命周期内均保持极高的灵活性和生产力

通过将Industrial Edge与Simatic工业自动化系统相结合，西门子为用户提供了一个不仅能实现当前需求，更可满足未来需求的平台。边缘设备为Simatic控制器之类的自动化组件提供补充支持，以便降低处理大量工厂数据的成本，并收集信息用于持续提高生产力。与此同时，诸如状态监测或预测性维护等新应用正被引入到传统的自动化技术中。除此之外，边缘计算还带来了以前无法想象的灵活性，使工厂能够在标准的工厂生命周期内，通过功能性的、无需人工干预的更新为自动化设备保持最新状态。西门子应用程序开发为用户提供框架支持以及访问与自动化世界的一体化连接。

Siemens Industrial Edge包括边缘管理，边缘设备和边缘应用程序

Siemens Industrial Edge包括边缘管理，边缘设备和边缘应用程序。边缘管理系统集中控制所有接入的边缘设备以及状态监视。用户可以使用边缘管理系统从后端系统(例如MindSphere)中的边缘应用商店内下载软件应用程序(边缘应用)，安装到所需的边缘设备上。边缘设备配备边缘运行软件，可同时确保负责数据采集的联网自动化元件和边缘管理系统的网络连接：它还带有用于访问设备功能的驱动程序工具箱。边缘运行时软件还为在边缘设备上执行应用程序提供了安全的环境。Siemens Industrial Edge的边缘应用程序可以从西门子以及第三方供应商处获得。此外，用户还可以根据个人需求开发自己的边缘应用程序。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214254-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm