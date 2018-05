微软支付服务集成到Outlook 用邮件就可以缴费了

(原标题:Microsoft Pay comes to Outlook, integrating Stripe, Braintree, Sage, Wave and more)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息,据TechCrunch报道,为了应对Android Pay和Apple Pay的竞争,微软公司于2016年推出了Microsoft Pay,当时被称为微软钱包(Microsoft Wallet)。如今,Microsoft Pay似乎变得更有用了。在Build开发者大会上,微软宣布将其数字钱包服务集成到Outlook中。

这意味着,当微软第一次给你发电子邮件付款通知时,你可以使用Outlook来阅读它,也可以直接支付账单,而不需要离开Outlook,然后打开不同的应用程序或服务。取而代之的是,微软将以Adaptive Cards的方式向主要用户开放该功能。

在开发者大会上,微软宣称其会在未来几周内,在有限数量的Outlook用户中进行Microsoft Pay测试,然后在未来几个月推到更广泛的用户群中。据说,Stripe(使用Stripe Connect)和Braintree将成为支持Microsoft Pay服务的支付处理器之一,而Zuora、FreshBooks、Invoice2Go、Sage、Wave以及Xero等,都将开始使用这个功能。换句话说,使用这些组合的企业将能够为Outlook用户提供使用该功能的能力。

微软将Microsoft Pay和Outlook进行整合,是微软试图通过Adaptive Cards和其他机制来减少其服务中摩擦的更大战略转变的一部分。该公司实际上拥有覆盖许多不同方面计算的能力,以及普通用户在屏幕或应用程序中可能想做的事情,因此它正在构建(并促进开发人员)更多可连接微软服务的“桥梁”。

Outlook中的支付功能就是一个典型的例子:微软并非票据支付服务,也不是票据支付代理,但向用户提供这种便利使Outlook本身具有更高粘性和整体可用性。这样,它将帮助用户更紧密地锁定微软的生态系统,就像Android Pay或Apple Pay对各自的平台一样。但在这一点上,它也是一个赌注:像这样的便利很快就会从“最好有”转变为“为什么Outlook之前没有?”的质疑。

对企业来说,好处是他们能够得到更快的支付服务,并且让支付过程变得更容易。Stripe全球收入和增长主管理查德·阿方西(Richard Alfonsi)在一份声明中表示:“Stripe的目标是增加互联网的GDP,我们通过提供工具和基础设施,使其更容易在世界各地在线交易。我们很高兴能与微软紧密合作,在Outlook上进行支付,允许任何收到电子邮件发票或账单的人立即采取行动,只需点击几下就能支付。”通过消除完成付款所需的摩擦和时间,Stripe和微软可以帮助世界各地的企业减少错过或延迟付款现象,最终增加他们的收入。

除了Outlook news之外,Stripe公司还宣布,它现在也支持Microsoft Pay,以便在其他应用中使用Stripe的企业现在可以向使用Microsoft Pay的用户提供这一选项,以避免多次输入银行卡信息的繁复过程。Stripe已经为Apple Pay、Android Pay和支付宝等提供了支持。)

微软公司业务发展执行副总裁佩吉·约翰逊(Peggy Johnson)在一份声明中说:“我们与Stripe的合作为开发者在微软平台上赚钱提供了新的机会。从Outlook内付款开始,任何在我们平台上使用Stripe的人现在都可以方便地接受付款,为我们的合作伙伴和客户创造更强大的体验。”(小小)

