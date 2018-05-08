自动化立体仓库的分类与优势

近年来，随着我国制造业与物流业的迅速发展，自动化技术与信息技术获得快速提高，自动化立体仓库成为当前制造企业与物流企业最受欢迎的实用利器。目前，自动化立

近年来，随着我国制造业与物流业的迅速发展，自动化技术与信息技术获得快速提高，自动化立体仓库成为当前制造企业与物流企业最受欢迎的实用利器。目前，自动化立体仓库由于其作业高效性在制造企业得到越来越广泛的应用。今天，让我们来看一看自动化立体仓库的分类与优势。

自动化立体仓库的分类

自动化立体仓库的分类方式较多，按照不同的分类标准，其分类方法也不同。

这里，我们采用按照货架的构造分类有：

单元货格式：这是比较常见的模式，货架之间有巷道，占据整个仓库的三分之一左右。

贯通式：取消位于各排货架之间的巷道，每一层、同一列的货物互相贯通，形成能一次存放多货物单元的通道，而在另一端由出库起重机取货。适用于货物品种不多而数量又相对较大的仓库。

水平/垂直旋转式：货架可以在水平面内或垂直面内沿环形路线运行。每组货架由若干独立的货柜组成，用链式传送机将货柜串连起来。给出出库指令后，所需的货物所在的货架会自动转到出货口。适合小件物品的拣选作业，适用于作业频率要求不太高的场合。

自动化立体仓库的优势

1、 提高空间利用率

充分利用了仓库的垂直空间，单位面积的存储量远大于传统仓库。此外，传统仓库必须将物品归类存放，造成大量空间闲置，自动化立体仓库可以随机存储，任意货物存放于任意空仓内，由系统自动记录准确位置，大大提高了空间的利用率。

2、 实现物料先进先出

传统仓库由于空间限制，将物料码放堆砌，常常是先进后出，导致物料积压浪费。自动化立体仓库系统能够自动绑定每一票物料的入库时间，自动实现物料先进先出。

3、 智能作业账实时同步

传统仓库的管理涉及大量的单据传递，且很多由手工录入，流程冗杂且容易出错。立体仓库管理系统与ERP系统对接后，从生产计划的制定开始到下达货物的出入库指令，可实现全流程自动化作业，且系统自动过账，保证了信息准确及时，避免了账实不同步的问题。

4、 满足货物对环境的要求

相较传统仓库，能较好地满足特殊仓储环境的需要，如避光、低温、有毒等特殊环境。保证货品在整个仓储过程的安全运行，提高了作业质量。

5、可追溯

通过条码技术等，准确跟踪货物的流向，实现货物的可追溯。

6、节省人力资源成本

立体仓库内，各类自动化设备代替了大量的人工作业，大大降低人力资源成本。

7、及时处理呆滞料

部分物料由于技改或产品过时变成了呆料，忘记入账变成了死料，不能及时清理，既占用库存货位，又占用资金。立体仓库系统的物料入库，自动建账，不产生死料，可以搜索一定时期内没有操作的物料，及时处理呆料。

自动化立体仓库是物流仓储中出现的新概念，也是当前技术水平较高的形式，通过立体仓库设备可实现仓库高层合理化，存取自动化，操作简便化。易往信息作为我国优秀的智能工厂整体解决方案提供商，在深刻总结我国制造企业在转型升级过程中遇到的仓储管理问题的基础上，独立自主研发出最新的仓储管理产品――易往FlexEngine-Venus仓储管理系统。针对企业生产出现的作业效率低、上架凭人工、库存结构落后、库存积压多、爆仓、仓储混乱、员工责任不明确等问题，通过流程化数据对接，实现上下游数据的实时传递；通过规范化的库存管理，引入先进的库存管理理念和作业方法，极大地降低了库存积压、爆仓等问题；通过智慧化仓库管理，使上架、拣货更高效；标准化的库内作业流程，有效保证库存效率与准确率，通过易往Venus助力企业实现智能化仓储管理，为企业实现智能制造企业奠定坚实基础。

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