加拿大安大略省拨出7000万美元用于太阳能+储能项目回扣计划

安大略政府表示，财政激励措施将从明年夏季开始实施，并将与安大略省的当地水电公司一起给予财政支持。总体而言，该部已为该计划拨款约7000万美元。
加拿大安大略省环境与气候变化部启动了GreenON的住宅和商业太阳能回扣计划。
安大略政府表示，财政激励措施将从明年夏季开始实施，并将与安大略省的当地水电公司一起给予财政支持。总体而言，该部已为该计划拨款约7000万美元。
规模在10K以下的住宅太阳能项目规模可获得每瓦1加元（0．77美元）的回扣，购买和安装储能系统将获得每千瓦时370加元（287．9美元）的回扣；并网住宅太阳能＋储能项目将获得每瓦1．50加元（1．16美元）的回扣，而同类离网项目将获得每瓦3加元（2．33美元）的回扣；对于规模不超过500KW的商业屋顶太阳能项目，安大略省政府决定给予每瓦0．75加元（0．58美元）的回扣。
该计划是在去年7月颁布新的净计量制度之后推出的。在推出新的净计量和折扣计划之前，安大略省政府在“FIT 4”计划下为住宅和商业光伏发电制定了激励措施，该计划已于2016年7月停止。
加拿大安大略省环境与气候变化部启动了GreenON的住宅和商业太阳能回扣计划。
安大略政府表示，财政激励措施将从明年夏季开始实施，并将与安大略省的当地水电公司一起给予财政支持。总体而言，该部已为该计划拨款约7000万美元。
规模在10K以下的住宅太阳能项目规模可获得每瓦1加元（0．77美元）的回扣，购买和安装储能系统将获得每千瓦时370加元（287．9美元）的回扣；并网住宅太阳能＋储能项目将获得每瓦1．50加元（1．16美元）的回扣，而同类离网项目将获得每瓦3加元（2．33美元）的回扣；对于规模不超过500KW的商业屋顶太阳能项目，安大略省政府决定给予每瓦0．75加元（0．58美元）的回扣。
该计划是在去年7月颁布新的净计量制度之后推出的。在推出新的净计量和折扣计划之前，安大略省政府在“FIT 4”计划下为住宅和商业光伏发电制定了激励措施，该计划已于2016年7月停止。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214260-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行
张一鸣马化腾朋友圈辩论 阿里俞永福：支持一鸣,马化腾 俞永福 张一鸣 朋友圈 阿里 微视
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。