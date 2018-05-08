加拿大安大略省拨出7000万美元用于太阳能+储能项目回扣计划

安大略政府表示，财政激励措施将从明年夏季开始实施，并将与安大略省的当地水电公司一起给予财政支持。总体而言，该部已为该计划拨款约7000万美元。

加拿大安大略省环境与气候变化部启动了GreenON的住宅和商业太阳能回扣计划。

安大略政府表示，财政激励措施将从明年夏季开始实施，并将与安大略省的当地水电公司一起给予财政支持。总体而言，该部已为该计划拨款约7000万美元。

规模在10K以下的住宅太阳能项目规模可获得每瓦1加元（0．77美元）的回扣，购买和安装储能系统将获得每千瓦时370加元（287．9美元）的回扣；并网住宅太阳能＋储能项目将获得每瓦1．50加元（1．16美元）的回扣，而同类离网项目将获得每瓦3加元（2．33美元）的回扣；对于规模不超过500KW的商业屋顶太阳能项目，安大略省政府决定给予每瓦0．75加元（0．58美元）的回扣。

该计划是在去年7月颁布新的净计量制度之后推出的。在推出新的净计量和折扣计划之前，安大略省政府在“FIT 4”计划下为住宅和商业光伏发电制定了激励措施，该计划已于2016年7月停止。

加拿大安大略省环境与气候变化部启动了GreenON的住宅和商业太阳能回扣计划。

安大略政府表示，财政激励措施将从明年夏季开始实施，并将与安大略省的当地水电公司一起给予财政支持。总体而言，该部已为该计划拨款约7000万美元。

规模在10K以下的住宅太阳能项目规模可获得每瓦1加元（0．77美元）的回扣，购买和安装储能系统将获得每千瓦时370加元（287．9美元）的回扣；并网住宅太阳能＋储能项目将获得每瓦1．50加元（1．16美元）的回扣，而同类离网项目将获得每瓦3加元（2．33美元）的回扣；对于规模不超过500KW的商业屋顶太阳能项目，安大略省政府决定给予每瓦0．75加元（0．58美元）的回扣。

该计划是在去年7月颁布新的净计量制度之后推出的。在推出新的净计量和折扣计划之前，安大略省政府在“FIT 4”计划下为住宅和商业光伏发电制定了激励措施，该计划已于2016年7月停止。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214260-1.html

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