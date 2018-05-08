微软推出Win10版Your Phone和iPhone版Timeline,iphone timeline 微软 win10 android ios
（原标题：Microsoft announces Your Phone app for Windows 10 and Timeline coming to iPhone）
科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，据美国媒体报道，在放弃了Windows 10 Mobile和Windows Phone后，微软将注意力转向如何最好地接纳Android和iOS。在Build 2018开发者大会上，微软公布了最新的战略：Windows 10预览版有新的Your Phone应用、通过Edge浏览器推出iPhone版Windows Timeline以及Android版Microsoft Launcher支持Timeline。
这些升级是微软Continue on PC功能的一部分，该功能允许从Android或iOS设备发送任务至Windows10电脑。该功能首次出现在去年10月的Windows 10 Fall Creators Update上，此后微软一直慢慢扩大该功能。上周该应用过早地出现在微软官方商城里，但似乎没有用。现在知道原因了：Your Phone应用只是本周针对Windows Insiders发布，而不是为Windows 10用户准备的。
Your Phone正如其名，其主要用途是让用户直接在Windows10电脑上访问手机内容--如短信、照片和通知。微软提到的一个用例听起来特别有用：能在电脑上将手机照片拖放到文件里，甚至都不用掏出手机。Windows 10的第五次重大升级Windows 10 April 2018 Update上周刚发布，其亮点就是Windows Timeline，允许用户搜索30天内所有的活动，找到你在使用的东西，比如应用、文件和网站。
你也可以找到在Android或iOS设备上做的事情，只要你通过Edge或Office 365注册微软账号。如果使用去年11月发布的iOS版Edge，你可能知道Windows10电脑的Timeline可显示iPhone或iPad的浏览会话。今年晚些时候，微软将允许iPhone用户通过iOS版Edge访问Windows Timeline。这是Continue on PC能做的远超其名称含义的事情，有时在从手机转到大屏幕、键盘和鼠标时这很有用。
但在其他时候你想随身处理在电脑处理的任务，微软计划通过Edge让Windows 10和iPhone用户做到这点。Android用户可能想知道Android版Edge为什么没有同样的Windows Timeline功能。 可能的解释是，微软首先关注的是Android启动器，由于有更大潜力，iOS限制不允许出现类似的功能。虽然Android版Microsoft Launcher也将支持Timeline，但将进一步支持跨设备应用发布。只是微软没有公布此次升级的时间。
另外，Android版Microsoft Launcher也将支持企业客户通过Intune访问企业应用。（木秀林）
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214261-1.html
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