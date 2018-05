微软推出Win10版Your Phone和iPhone版Timeline

(原标题:Microsoft announces Your Phone app for Windows 10 and Timeline coming to iPhone)

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息,据美国媒体报道,在放弃了Windows 10 Mobile和Windows Phone后,微软将注意力转向如何最好地接纳Android和iOS。在Build 2018开发者大会上,微软公布了最新的战略:Windows 10预览版有新的Your Phone应用、通过Edge浏览器推出iPhone版Windows Timeline以及Android版Microsoft Launcher支持Timeline。

这些升级是微软Continue on PC功能的一部分,该功能允许从Android或iOS设备发送任务至Windows10电脑。该功能首次出现在去年10月的Windows 10 Fall Creators Update上,此后微软一直慢慢扩大该功能。上周该应用过早地出现在微软官方商城里,但似乎没有用。现在知道原因了:Your Phone应用只是本周针对Windows Insiders发布,而不是为Windows 10用户准备的。

Your Phone正如其名,其主要用途是让用户直接在Windows10电脑上访问手机内容--如短信、照片和通知。微软提到的一个用例听起来特别有用:能在电脑上将手机照片拖放到文件里,甚至都不用掏出手机。Windows 10的第五次重大升级Windows 10 April 2018 Update上周刚发布,其亮点就是Windows Timeline,允许用户搜索30天内所有的活动,找到你在使用的东西,比如应用、文件和网站。

你也可以找到在Android或iOS设备上做的事情,只要你通过Edge或Office 365注册微软账号。如果使用去年11月发布的iOS版Edge,你可能知道Windows10电脑的Timeline可显示iPhone或iPad的浏览会话。今年晚些时候,微软将允许iPhone用户通过iOS版Edge访问Windows Timeline。这是Continue on PC能做的远超其名称含义的事情,有时在从手机转到大屏幕、键盘和鼠标时这很有用。

但在其他时候你想随身处理在电脑处理的任务,微软计划通过Edge让Windows 10和iPhone用户做到这点。Android用户可能想知道Android版Edge为什么没有同样的Windows Timeline功能。 可能的解释是,微软首先关注的是Android启动器,由于有更大潜力,iOS限制不允许出现类似的功能。虽然Android版Microsoft Launcher也将支持Timeline,但将进一步支持跨设备应用发布。只是微软没有公布此次升级的时间。

另外,Android版Microsoft Launcher也将支持企业客户通过Intune访问企业应用。(木秀林)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214261-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm