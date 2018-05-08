　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

盾安危机升级！江南化工2亿资金被银行强行划走

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-08 21:01

业内人士指出，某家银行的突然抽贷会导致其他银行的跟进，银行争相挤兑之下会引发企业的流动性危机，很可能使企业因为资金链突然断裂而迅速陷入困境，成为压塌困

5月7日晚间，江南化工一纸公告让市场炸开了锅，盾安集团450亿元债务危机波及旗下上市公司。

公告称，杭州银行合肥分行在未告知江南化工及保荐机构的情况下，5月3日直接从募集资金账户扣划了未到期的贷款2．11亿元。

而就在划款前一日，浙江省金融办紧急召开了盾安集团债务协调会，会上以浙商银行为首的金融机构均表态：不抽贷、不断贷。

江南化工“次生灾害”？

据悉，江南化工此前在杭州银行合肥分行共有2．1亿元贷款。其中1亿元贷款由盾安控股提供担保，7000万元贷款由浙江盾安人工环境股份有限公司提供担保，4000万元贷款为信用贷款。江南化工表示，上述关联方担保均履行了审批程序并披露。

公司表示，杭州银行的行为已构成严重违约，严重损害了公司及股东的合法权益。目前已委托公司法律顾问向杭州银行合肥分行发送律师函，告知其行为已构成严重违约，责令其立即纠正错误，并归还强行划转的募集资金。

此次杭州银行划扣资金，是否会引发江南化工的“次生灾害”？

对此，江南化工证券事务代表张东升向中国证券报记者表示，“杭州银行扣款是因为盾安控股发生流动性风险，为防范风险才这样做。此事暂时不会对上市公司正常经营产生什么影响。”

blob.png

某债券评级人士李明（化名）向中国证券报记者分析，其实江南化工自身没有多大的问题，受盾安集团拖累了，杭州银行作为债权人，大可不必采取这条措施。

“一般银行抽贷发生在：一是企业自身经营出现问题，这条对江南化工不适合；二是被担保企业出现问题拖累了担保企业，但江南化工对盾安控股担保金额才2亿元。我个人判断，可能是杭州银行先把涉及到江南化工替盾安集团担保的部分撬走了。在债权人会议没有开的情况下，这样做并不明智。”李明说。

上海清算所发布的《盾安控股集团有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书》显示，截至2017年9月末，盾安集团的主要银行借款表中，江南化工合并向杭州银行合肥分行贷款1．5亿元，还款日期为2018年6月。

发行人主要银行借款情况表  （万元）

blob.png

注：数据截至2017年9月30日

“从江南化工的2018年一季报来看，公司账面货币资金18亿元，扣除短期借款2亿元，对应着短期债务不到10亿元，所以目前公司流动性没有问题。”李明说，“不过，如果未来盾安集团出售江南化工股权，接盘人是保留江南化工的民爆业务还是转型，也具有不确定性。”

blob.png

某投行人士雷雁表示，杭州银行是否构成违约，要看杭州银行与江南化工的贷款合同约定的情况，有无约定贷款提前到期的条款，是否已满足并宣布贷款提前到期。

债务危机导火索将引爆

更紧急的是，5月9日，本次债务危机的导火索，“17盾安SCP008”10亿元超短期融资债券就要到期了，全市场都在关注着能否兑付。按计划，江南化工和盾安环境也将在停牌5个工作日后，于5月9日复牌。

4月底，债券市场传出消息，即将于5月9号到期的“17盾安SCP008”超短期融资债券可能出现兑付危机，卖盘潮涌。

随后，5月3日，盾安集团向浙江省政府紧急求助的报告流传于网络。

为解决盾安集团的债务危机，5月2日，浙江省金融办召集在浙江的各大金融机构开会，成立了由浙商银行牵头，包括国开行在内的多家银行一起的工作小组，用于协助盾安集团处置债务。

根据Wind统计，盾安集团现存续的债券有11只，债务规模共113亿元。有7只债券将于今年到期，分别是17盾安SCP008、13盾安集MTN1、17盾安SCP009、17盾安SCP010、18盾安SCP001、13盾安集MTN002、18盾安SCP002，发行总额高达73亿元。

除了5月9日到期的17盾安SCP008，下一个为5月24日到期的13盾安集MTN1，规模为9亿元；再下一个为17盾安SCP009，规模8亿元。

据江南化工披露，截至5月3日，公司为盾安集团提供担保的余额为2亿元，盾安集团为公司提供担保的余额为4．1亿元。盾安集团为公司全资子公司浙江盾安新能源提供担保的余额为45．32亿元。

最后一根稻草？

杭州银行这可真是“晴天打伞，雨天收伞”，不少股民在股吧吐槽。

此前，＊ST保千就因为汇丰银行、平安银行等多家银行提前抽贷，使财务状况本已捉襟见肘的保千里雪上加霜，深陷10亿银行债务困局。此外，云峰集团、亚邦集团等企业在违约前也遭遇了银行的抽贷、缩贷问题，导致资金链迅速破裂。

业内人士指出，某家银行的突然抽贷会导致其他银行的跟进，银行争相挤兑之下会引发企业的流动性危机，很可能使企业因为资金链突然断裂而迅速陷入困境，成为压塌困境企业的“最后一根稻草”。

“今年银行资金紧张，我们现在也是重点关注那些债务规模中银行贷款比例高的企业。”李明说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214262-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:化工升级危机资金江南

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

科技传媒网每日精选阅读

张一鸣马化腾朋友圈辩论 阿里俞永福：支持一鸣

张一鸣马化腾朋友圈辩论 阿里俞永福：支持一鸣,马化腾 俞永福 张一鸣 朋友圈 阿里 微视

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS