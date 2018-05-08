盾安危机升级！江南化工2亿资金被银行强行划走

业内人士指出，某家银行的突然抽贷会导致其他银行的跟进，银行争相挤兑之下会引发企业的流动性危机，很可能使企业因为资金链突然断裂而迅速陷入困境，成为压塌困

5月7日晚间，江南化工一纸公告让市场炸开了锅，盾安集团450亿元债务危机波及旗下上市公司。

公告称，杭州银行合肥分行在未告知江南化工及保荐机构的情况下，5月3日直接从募集资金账户扣划了未到期的贷款2．11亿元。

而就在划款前一日，浙江省金融办紧急召开了盾安集团债务协调会，会上以浙商银行为首的金融机构均表态：不抽贷、不断贷。

江南化工“次生灾害”？

据悉，江南化工此前在杭州银行合肥分行共有2．1亿元贷款。其中1亿元贷款由盾安控股提供担保，7000万元贷款由浙江盾安人工环境股份有限公司提供担保，4000万元贷款为信用贷款。江南化工表示，上述关联方担保均履行了审批程序并披露。

公司表示，杭州银行的行为已构成严重违约，严重损害了公司及股东的合法权益。目前已委托公司法律顾问向杭州银行合肥分行发送律师函，告知其行为已构成严重违约，责令其立即纠正错误，并归还强行划转的募集资金。

此次杭州银行划扣资金，是否会引发江南化工的“次生灾害”？

对此，江南化工证券事务代表张东升向中国证券报记者表示，“杭州银行扣款是因为盾安控股发生流动性风险，为防范风险才这样做。此事暂时不会对上市公司正常经营产生什么影响。”

某债券评级人士李明（化名）向中国证券报记者分析，其实江南化工自身没有多大的问题，受盾安集团拖累了，杭州银行作为债权人，大可不必采取这条措施。

“一般银行抽贷发生在：一是企业自身经营出现问题，这条对江南化工不适合；二是被担保企业出现问题拖累了担保企业，但江南化工对盾安控股担保金额才2亿元。我个人判断，可能是杭州银行先把涉及到江南化工替盾安集团担保的部分撬走了。在债权人会议没有开的情况下，这样做并不明智。”李明说。

上海清算所发布的《盾安控股集团有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书》显示，截至2017年9月末，盾安集团的主要银行借款表中，江南化工合并向杭州银行合肥分行贷款1．5亿元，还款日期为2018年6月。

发行人主要银行借款情况表 （万元）

注：数据截至2017年9月30日

“从江南化工的2018年一季报来看，公司账面货币资金18亿元，扣除短期借款2亿元，对应着短期债务不到10亿元，所以目前公司流动性没有问题。”李明说，“不过，如果未来盾安集团出售江南化工股权，接盘人是保留江南化工的民爆业务还是转型，也具有不确定性。”

某投行人士雷雁表示，杭州银行是否构成违约，要看杭州银行与江南化工的贷款合同约定的情况，有无约定贷款提前到期的条款，是否已满足并宣布贷款提前到期。

债务危机导火索将引爆

更紧急的是，5月9日，本次债务危机的导火索，“17盾安SCP008”10亿元超短期融资债券就要到期了，全市场都在关注着能否兑付。按计划，江南化工和盾安环境也将在停牌5个工作日后，于5月9日复牌。

4月底，债券市场传出消息，即将于5月9号到期的“17盾安SCP008”超短期融资债券可能出现兑付危机，卖盘潮涌。

随后，5月3日，盾安集团向浙江省政府紧急求助的报告流传于网络。

为解决盾安集团的债务危机，5月2日，浙江省金融办召集在浙江的各大金融机构开会，成立了由浙商银行牵头，包括国开行在内的多家银行一起的工作小组，用于协助盾安集团处置债务。

根据Wind统计，盾安集团现存续的债券有11只，债务规模共113亿元。有7只债券将于今年到期，分别是17盾安SCP008、13盾安集MTN1、17盾安SCP009、17盾安SCP010、18盾安SCP001、13盾安集MTN002、18盾安SCP002，发行总额高达73亿元。

除了5月9日到期的17盾安SCP008，下一个为5月24日到期的13盾安集MTN1，规模为9亿元；再下一个为17盾安SCP009，规模8亿元。

据江南化工披露，截至5月3日，公司为盾安集团提供担保的余额为2亿元，盾安集团为公司提供担保的余额为4．1亿元。盾安集团为公司全资子公司浙江盾安新能源提供担保的余额为45．32亿元。

最后一根稻草？

杭州银行这可真是“晴天打伞，雨天收伞”，不少股民在股吧吐槽。

此前，＊ST保千就因为汇丰银行、平安银行等多家银行提前抽贷，使财务状况本已捉襟见肘的保千里雪上加霜，深陷10亿银行债务困局。此外，云峰集团、亚邦集团等企业在违约前也遭遇了银行的抽贷、缩贷问题，导致资金链迅速破裂。

业内人士指出，某家银行的突然抽贷会导致其他银行的跟进，银行争相挤兑之下会引发企业的流动性危机，很可能使企业因为资金链突然断裂而迅速陷入困境，成为压塌困境企业的“最后一根稻草”。

“今年银行资金紧张，我们现在也是重点关注那些债务规模中银行贷款比例高的企业。”李明说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214262-1.html

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