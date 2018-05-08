盾安危机升级！江南化工2亿资金被银行强行划走

业内人士指出，某家银行的突然抽贷会导致其他银行的跟进，银行争相挤兑之下会引发企业的流动性危机，很可能使企业因为资金链突然断裂而迅速陷入困境，成为压塌困
5月7日晚间，江南化工一纸公告让市场炸开了锅，盾安集团450亿元债务危机波及旗下上市公司。
公告称，杭州银行合肥分行在未告知江南化工及保荐机构的情况下，5月3日直接从募集资金账户扣划了未到期的贷款2．11亿元。
而就在划款前一日，浙江省金融办紧急召开了盾安集团债务协调会，会上以浙商银行为首的金融机构均表态：不抽贷、不断贷。
江南化工“次生灾害”？
据悉，江南化工此前在杭州银行合肥分行共有2．1亿元贷款。其中1亿元贷款由盾安控股提供担保，7000万元贷款由浙江盾安人工环境股份有限公司提供担保，4000万元贷款为信用贷款。江南化工表示，上述关联方担保均履行了审批程序并披露。
公司表示，杭州银行的行为已构成严重违约，严重损害了公司及股东的合法权益。目前已委托公司法律顾问向杭州银行合肥分行发送律师函，告知其行为已构成严重违约，责令其立即纠正错误，并归还强行划转的募集资金。
此次杭州银行划扣资金，是否会引发江南化工的“次生灾害”？
对此，江南化工证券事务代表张东升向中国证券报记者表示，“杭州银行扣款是因为盾安控股发生流动性风险，为防范风险才这样做。此事暂时不会对上市公司正常经营产生什么影响。”
某债券评级人士李明（化名）向中国证券报记者分析，其实江南化工自身没有多大的问题，受盾安集团拖累了，杭州银行作为债权人，大可不必采取这条措施。
“一般银行抽贷发生在：一是企业自身经营出现问题，这条对江南化工不适合；二是被担保企业出现问题拖累了担保企业，但江南化工对盾安控股担保金额才2亿元。我个人判断，可能是杭州银行先把涉及到江南化工替盾安集团担保的部分撬走了。在债权人会议没有开的情况下，这样做并不明智。”李明说。
上海清算所发布的《盾安控股集团有限公司2018年度第三期超短期融资券募集说明书》显示，截至2017年9月末，盾安集团的主要银行借款表中，江南化工合并向杭州银行合肥分行贷款1．5亿元，还款日期为2018年6月。
发行人主要银行借款情况表 （万元）
注：数据截至2017年9月30日
“从江南化工的2018年一季报来看，公司账面货币资金18亿元，扣除短期借款2亿元，对应着短期债务不到10亿元，所以目前公司流动性没有问题。”李明说，“不过，如果未来盾安集团出售江南化工股权，接盘人是保留江南化工的民爆业务还是转型，也具有不确定性。”
某投行人士雷雁表示，杭州银行是否构成违约，要看杭州银行与江南化工的贷款合同约定的情况，有无约定贷款提前到期的条款，是否已满足并宣布贷款提前到期。
债务危机导火索将引爆
更紧急的是，5月9日，本次债务危机的导火索，“17盾安SCP008”10亿元超短期融资债券就要到期了，全市场都在关注着能否兑付。按计划，江南化工和盾安环境也将在停牌5个工作日后，于5月9日复牌。
4月底，债券市场传出消息，即将于5月9号到期的“17盾安SCP008”超短期融资债券可能出现兑付危机，卖盘潮涌。
随后，5月3日，盾安集团向浙江省政府紧急求助的报告流传于网络。
为解决盾安集团的债务危机，5月2日，浙江省金融办召集在浙江的各大金融机构开会，成立了由浙商银行牵头，包括国开行在内的多家银行一起的工作小组，用于协助盾安集团处置债务。
根据Wind统计，盾安集团现存续的债券有11只，债务规模共113亿元。有7只债券将于今年到期，分别是17盾安SCP008、13盾安集MTN1、17盾安SCP009、17盾安SCP010、18盾安SCP001、13盾安集MTN002、18盾安SCP002，发行总额高达73亿元。
除了5月9日到期的17盾安SCP008，下一个为5月24日到期的13盾安集MTN1，规模为9亿元；再下一个为17盾安SCP009，规模8亿元。
据江南化工披露，截至5月3日，公司为盾安集团提供担保的余额为2亿元，盾安集团为公司提供担保的余额为4．1亿元。盾安集团为公司全资子公司浙江盾安新能源提供担保的余额为45．32亿元。
最后一根稻草？
杭州银行这可真是“晴天打伞，雨天收伞”，不少股民在股吧吐槽。
此前，＊ST保千就因为汇丰银行、平安银行等多家银行提前抽贷，使财务状况本已捉襟见肘的保千里雪上加霜，深陷10亿银行债务困局。此外，云峰集团、亚邦集团等企业在违约前也遭遇了银行的抽贷、缩贷问题，导致资金链迅速破裂。
业内人士指出，某家银行的突然抽贷会导致其他银行的跟进，银行争相挤兑之下会引发企业的流动性危机，很可能使企业因为资金链突然断裂而迅速陷入困境，成为压塌困境企业的“最后一根稻草”。
“今年银行资金紧张，我们现在也是重点关注那些债务规模中银行贷款比例高的企业。”李明说。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214262-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行
张一鸣马化腾朋友圈辩论 阿里俞永福：支持一鸣,马化腾 俞永福 张一鸣 朋友圈 阿里 微视
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。