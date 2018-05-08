动力飞扬引领PCB行业迈入工业4.0

2015年5月8日国务院公布的“强化高端制造业”的国家战略，作为建设中国为制造强国的三个十年战略中第一个十年的行动纲领。中国计划用3个10年来完成从制造大国到

2015年5月8日国务院公布的“强化高端制造业”的国家战略，作为建设中国为制造强国的三个十年战略中第一个十年的行动纲领。中国计划用3个10年来完成从制造大国到强国的转变，中国制造2025就是第一个10年。

如何引领制造业的“互联网+” 升级将是其中的重中之重。

“动力飞扬”立足于多年深耕PCB自动化设备的成功经验，引入全新工业物联网技术，推出“飞扬智造”云MES服务平台。帮助广大生产企业实现“互联网+”升级，在工业4.0浪潮中抢占先机。

“飞扬智造”云MES服务平台，透过高度集成的一体化工业看板，结合物联网技术和大数据分析，打造了一套从硬件到软件完整的物联网生态。

在软件层面，“飞扬智造”云MES服务平台支持 iOS、Android、Windows 等主流操作系统，基于 “人”与“生产设备”两大数据源， 通过物联网技术打破人与人、人与设备、移动终端与设备之间的信息孤岛。

通过信息的连接与分享，随时随地看工厂，实时掌握设备情况，在线下达生产指令，智能分析检测数据。通过传感器、手机、电脑、工位看板、电视看板全方位实现信息的实时交互。

智能分析车间的各项指标，生成直观可视化图表，并提供改善建议。帮助企业对从订单下达到产品完成的整个生产流程进行智能控制和全面优化。最大限度的避免重复劳动，确保工人和设备在对的时间做对的事情，从而达到全面精益制造。

硬件方面，飞扬智造一体化工业看板创造性的将数据采集、显示终端、输入设备、条码扫描、条码打印等各项功能集成在一起。 通过高度集成的工业设计，使设备可以灵活的分布于现有生产场景之中。以多样化安装方式，适应不同设备及工位需求，无需重新布线，不占用现有生产场地，不新增作业流程及工位。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214265-1.html

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