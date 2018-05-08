张一鸣向马化腾宣战：微信封杀也挡不住抖音

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，据市场研究公司Sensor Tower的数据显示，今年一季度，抖音下载量达4580万次，超越Facebook、Youtube、Instagram等成为全球下载量最高的iPhone应用。

张一鸣发朋友圈庆祝，并评论道：“微信的借口封杀 微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐”。马化腾当即回击这是诽谤。但张一鸣坚称微视抄袭搬运抖音一直在公证，并表示将把材料发给马化腾。马化腾再怼张一鸣：“要公证你们的太多了，平台一视同仁，你过敏了。”

有网友调侃称，这是没有价值观的张一鸣向没有梦想的马化腾宣战了。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214266-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm