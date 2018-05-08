乔健不再任联想移动业务中国区负责人 升任全球CMO

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息，伴随着杨元庆内部信对联想架构的再次调整，联想的个人电脑和智能设备业务与移动业务进行了整合，成为智能设备业务集团，原联想移动业务中国区负责人乔健的职位也进行了调整，担任全球首席市场官和市场营销高级副总裁。

内部信称，联想正式成立全新的智能设备业务集团（Intelligent Devices Group,简称IDG），组织升级后，联想原个人电脑和智能设备业务集团(PCSD)、移动业务集团(MBG)将整合成智能设备业务集团，与原数据中心业务集团(DCG)协同发力“智能设备+云”和“基础设施+云”。

与此同时，MBG中国区副总裁常程将担任MBG中国业务代理负责人，向刘军汇报。而之前的负责人乔健担任全球首席市场官和市场营销高级副总裁。

杨元庆表示，乔健在联想最初从事的工作即为市场营销，在这个领域积累了深厚的专业经验，是联想受人敬重的市场领导人。她也曾担任过集团战略及规划负责人和集团人力资源负责人，在联想的全球化过程中起到了关键的作用。最近负责移动中国业务的经历让她对端到端的业务运营有了更深的见解。这些多领域的丰富经验让她能够更好地运用市场营销资源为公司整体战略的执行提供支持。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214268-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm