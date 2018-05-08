一场时代的淘汰战：光伏领跑基地的数字化升级

“时代抛弃你时，连一声再见都不会说。”前央视主持人张泉灵一语，虽是“鸡汤”，但却无毒。审视当下时代，互联网正像第二次工业革命中的“电”一样成为人类社会

“时代抛弃你时，连一声再见都不会说。”前央视主持人张泉灵一语，虽是“鸡汤”，但却无毒。审视当下时代，互联网正像第二次工业革命中的“电”一样成为人类社会的基础设施，以数字化驱动的智能变革已然占据中心。

当前，全球170多个国家为抢占未来数字化世界的“高地”纷纷发布了相关战略，全球1000强企业中的67％、中国1000强企业中的50％都把数字化转型作为企业的战略核心。

数字化旋风席卷光伏圈

2015年我国提出“互联网＋”行动计划以来，数字化旋风便席卷各行各业。而能源作为驱动经济社会巨轮前行的引擎，搭载数字化列车成为其转型的最优选择。纵观能源行业，将数字化演绎得尤为生动形象的当属光伏业。

自“互联网＋”率先落地于光伏运维领域起，光伏产业便已开始了智能化进程。所谓智能化即减少人的介入、实现全自动化无人运行，实现故障的自动发现，自动诊断和自动修复，从而提升发电量，减少维护成本，提高系统收益。智能化必须经历三个阶段：自动化、信息化、智能化，每一个阶段背后都携带着数字化基因。

于2015年开始实行的光伏领跑者基地，更是优先受益于数字化。相关数据显示，从2015年第一期1GW到2016年第二期5．5GW，数字化光伏电站的装机占比分别超过50％、65％。

在第三批6．5GW光伏领跑者基地中，场景涵盖山地、沉陷区、盐碱地、荒滩戈壁、农光、渔光等多个类型。而数字化加持的优势之一，可以实现为不同地区、不同场景的电站提供契合自身的解决方案。由此，数字化应用于领跑者基地成大趋势。而山西、陕西、青海、江西、江苏等第三批领跑者项目所在省份，均已开启了数字化转型升级。

跑赢“电价下调”的必备技能

光伏数字化“变身”大势所趋，当然这不仅仅是时代的倒逼，更是解锁成本的内在需求。在领跑基地项目的带动下，光伏发电侧平价上网的倒计时明显加速，刚刚招标完毕的第三批领跑者项目最低上网电价已进入“0．3元”时代。此时，数字化成为“度电成本下降”跑赢“电价下调”的必备技能。

众所周知，光伏电站度电成本是25年总投入与总发电量的比值，降低度电成本，即增大“分母”――发电量，减少“分子”――成本投入。

从发电量考量，以数字化光伏电站的代表企业华为为例，智能逆变器中国效率达98．5％以上，问鼎行业，且MPPT密度高达50％，降低组串失配、阴影遮挡等影响，可用度99．9％，发电量提升2％～3％。从成本出发，数字化光伏电站集聚智能I－V诊断2．0，5点4段PR分析，组件、逆变器离散率分析，移动化运维等“技能包”，直击电站运维“痛点”，数字化智能运维效率提升50％以上。

业内人士测算，发电量每提升1％，度电成本降低0．007元；运营成本降低10％，度电成本则降低0．005元。据华为测算，数字化智能光伏25年多收益7千万元／100MW，IRR提升1．5个百分点。

工信部等六部委联合下发了《智能光伏产业发展行动计（2018－2020年）》，并将“到2020年智能工厂建设成效显著，光伏行业自动化、信息化、智能化取得明显进展”定为工作目标。这意味着，数字化将为整个光伏产业链带来大变革，光伏产业非智能化淘汰战正式打响！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214269-1.html

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