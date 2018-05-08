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江苏“光储充”一体化充电站投运

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-08 23:06

5月4日，在江苏南京市六合服务区（长春方向），记者看到4个崭新的小车充电车位整齐地排列在巨大的光伏面板下，每个车位旁配有一个充电桩，一台黑色的电动汽车正

5月4日，在江苏南京市六合服务区（长春方向），记者看到4个崭新的小车充电车位整齐地排列在巨大的光伏面板下，每个车位旁配有一个充电桩，一台黑色的电动汽车正在充电。

4月30日，江苏省内首个电动汽车退役电池应用于充电站光伏储能的项目――南京六合服务区快充站投运，率先实现了电动汽车电池梯次利用。“不同于以往高速公路快充站的是，该站为车辆充电的电能一部分来源于光伏发电，而光伏储能电池又来源于电动汽车退役电池，这样就构成了充电站电能自循环。”南京供电公司电动汽车服务分公司负责人杨建萍介绍。

据了解，我国已经连续三年位居新能源汽车全球产销第一。截至去年年底，我国累计推广的新能源汽车总量超过了180万辆。南京市已发展各类新能源汽车2．69万辆，车辆占全省总量的30％以上，累计发展量居全省第一。其中，与2016年相比，2017年新能源汽车的数量实现了量的飞跃，总量为1．44万辆，是2016年的4倍，新能源汽车正在成为更多市民的购车新选择。

高速公路服务区拥有相对充裕的场地资源和冲击较小、远离主网的区位优势。此次，南京供电公司在长深高速六合服务区的双向分别建设4个小车充电车位（远景规划8个），一台630千伏安箱式变压器，4台120千瓦分体式直流充电机，一机双桩，每个充电桩对应一个车位；光伏系统布置在充电车位雨棚上方，采用箱式储能设备，布置于室外。储能配置容量为50千瓦时，光伏容量为10千瓦。在充电车位雨棚上建设容量约12千瓦的光伏发电单元，配置容量为50千瓦×2小时的梯次利用电池单元。电站配置综合能量管理系统，可以根据峰谷时段及充电情况控制储能单元的能量流动，实现削峰填谷、谷电利用、新能源消纳等功能，提升系统运行的可靠性和经济性，具有很强的实用性和可复制性。

南京供电公司电动汽车服务分公司专职、该站的建设负责人陆瑞告诉记者，项目建设的分布式光伏、储能混合发电系统正常时与配电网联合运行一起为充电站供电，联合运行模式可设定为多种方式：光伏发电为充电站供电，余电上网，缺额由电网补充；光伏发电为充电站供电，余电不上网，缺额由电网补充；结合峰谷电价，峰时电量上网、谷时从电网取电；新能源发电接受电网调度，控制上网功率。

一般来说，动力电池的容量低于80％就不能再用在新能源汽车上，考虑到使用环境等综合情况，动力电池的平均寿命是5～7年。从目前新能源汽车的应用情况来看，到2020年，我国电动汽车动力电池累计报废量规模将达到12万吨～17万吨。这些不能被电动汽车继续使用的电池，并非完全失去了价值，理论上讲，它们还可以按照电池容量的不同，被利用在电力储能或者相关的供电基站以及路灯、低速电动车上，最后再进入回收体系，这就是动力电池的梯次利用。动力电池梯次利用在国内外研究领域方兴未艾，很多高校、科研院所和动力电池厂家都有研究成果或示范工程。江苏电力科学研究院也有示范项目建成应用。

此外，南京供电公司在快充站建设远程视频监控、远程语音协助、设备状态远程评估、环境指标监测、站内导航等互动化内容，提升互动化水平。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214270-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:江苏电站投运一体化光储充

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