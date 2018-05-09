张一鸣马化腾朋友圈辩论 阿里俞永福：支持一鸣,马化腾 俞永福 张一鸣 朋友圈 阿里 微视
科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，原阿里巴巴大文娱集团董事长、阿里巴巴集团eWTP投资工作小组组长俞永福转发张一鸣与马化腾争论截图并表示，“支持一鸣，其他的不说了。”
昨日张一鸣发朋友圈庆祝抖音下载量达4580万次，超越Facebook、Youtube、Instagram等成为全球下载量最高的iPhone应用，并评论道：“微信的借口封杀 微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐”。马化腾当即回击这是诽谤。但张一鸣坚称微视抄袭搬运抖音一直在公证，并表示将把材料发给马化腾。马化腾再怼张一鸣：“要公证你们的太多了，平台一视同仁，你过敏了。”
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