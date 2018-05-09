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阿里巴巴全资收购南亚电商平台Daraz

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-09 01:01

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阿里巴巴全资收购南亚电商平台Daraz



南亚市场进一步成为阿里巴巴全球化发展战略的一个重要组成部分。

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息，成立于巴基斯坦的电商公司Daraz宣布被阿里巴巴集团全资收购。

据悉，Daraz于2012年成立,该公司还在孟加拉国、缅甸、斯里兰卡和尼泊尔开展业务。

本次收购完成后，Daraz将继续保持原品牌名运营。Daraz也将充分利用阿里巴巴在技术、电子商务、移动支付和物流方面的领先优势和经验，推动五个南亚市场份额的进一步增长。公开信息显示，这五个市场的总人口超过4.6亿，而其中60％人口的年龄在35岁以下。

“我们很高兴Daraz成为阿里巴巴生态的一部分。” 阿里巴巴集团CEO张勇表示，“与Daraz合作的达成，我们可以通过我们的技术和专业知识赋能南亚地区的企业家们，从而可以更好地为该地区的消费者提供服务。Daraz是一个支持我们价值观的伟大团队，大家都坚信，以技术为基础的商业生态系统将推动南亚经济的长期发展。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214272-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:阿里巴巴集团daraz电商阿里巴巴南亚

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