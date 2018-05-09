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今年一季度新疆光伏产业实现持续“双降”

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-09 01:03

从自治区发展改革委获悉：2018年一季度，新疆弃风电量和弃风率、弃光电量和弃光率都实现持续“双降”，风电产业弃电情况和光伏产业弃电情况皆逐步好转。

从自治区发展改革委获悉：2018年一季度新疆弃风电量和弃风率、弃光电量和弃光率都实现持续双降”，风电产业弃电情况和光伏产业弃电情况皆逐步好转。

2018年一季度，新疆弃风电量21亿千瓦时，较去年同期下降27．84％，弃风率21．7％，同比下降12．3个百分点；弃光电量6．16亿千瓦时，较去年同期下降37．78％，弃光率21％，同比下降16．2个百分点。同时，新疆电网调度口径全部联网运行发电设备平均利用小时799小时，同比增加51小时，其中，风电设备平均利用小时数为429小时，同比增加98小时；光伏发电设备平均利用小时数为267．3小时，同比增加61．3小时。

下一步，自治区发展改革委将深入贯彻落实风电建设监测预警机制，加快推进风电清洁供暖等项目建设，推进风电企业参与市场化交易，进一步采取措施确保风电弃电量和弃电率持续实现“双降”。同时，继续推进光伏产业供给侧结构性改革，强化市场环境监测评价机制，引导光伏产业健康有序发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214273-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:产业持续光伏实现双降

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