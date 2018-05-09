今年一季度新疆光伏产业实现持续“双降”

点评 科技传媒网 / 互联网转载 / 2018-05-09 01:03

从自治区发展改革委获悉：2018年一季度，新疆弃风电量和弃风率、弃光电量和弃光率都实现持续“双降”，风电产业弃电情况和光伏产业弃电情况皆逐步好转。