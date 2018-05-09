光伏产业：下一轮国际政治洗牌的决胜子

在石油尚未被完全替代的当今，天然气作为新能源强势崛起，相较之下才刚刚显露头角的光伏产业究竟何以得到国家的关注与青睐呢？

各国光伏产业的“竞赛”已然开始，节奏也在逐渐加快。在“太阳能技术”成为新的“黑金”之后，石油时代两次经济危机的悲剧是否会重演？

在石油尚未被完全替代的当今，天然气作为新能源强势崛起，相较之下才刚刚显露头角的光伏产业究竟何以得到国家的关注与青睐呢？

我们不难发现，石油的生产效率与经济乃至政治有着密不可分的联系。无论是1929年－1933年发生的经济大萧条，亦或是2008年的金融危机――这些动荡发生时，其高收入群体在社会中所占百分比都处于较高位。

现如今，石油纯度降低，产量下降，世界几大油田面临枯竭，全球气候问题日益加剧。寻找替代的清洁能源不仅仅是在为“后石油时代”铺路，这个“新能源”如同石油一样，不仅仅只是能源，更是一个关乎人类经济社会变革的重要因素。

多种清洁的替代能源都在世界各地紧锣密鼓地开发着，但为何却只有光伏产业不约而同地引起了世界各国政府的关注？

『 兵家必争之地 』

太阳能有着其他能源无可比拟的三大优势。其一，是稳定性与可持续性。其二，是太阳能电池的便携性。太阳能电池的便携性不仅直观地体现在民用的便利性上，更反应于分布式能源及能源互联网的建设上。

所谓“分布式能源”，是相对于电厂式的集中发电而言的，这种模式将能源发电点分散到社区、学校、企业、医院……由于分散，每个系统的出电量都不会特别大，可根据用户需求而定，并且同时可以实现冷热电联产，这样“化零为整”的供电方式无法依托于任何实体型能源媒介实现，而太阳光普照大地，从而使得太阳能也如影随形。

另一方面，“能源互联网”的概念则建立在“分布式能源”的基础之上，它通过电子信息技术将分布式能源点并入同一网络，在双向计量的基础上因地制宜，如同物理上的“连通器”一般为各个需求点提供适量的电。当接入网络的分布点出现变化时，能源互联网也能起到快速的协调作用，原先“供电”的发电点一旦意外断电，就能够通过能源互联网的协调，得到其它发电点富余的电量，实现一个由“送”转“接”的过渡。

可以说，只有太阳能发电能实现的分布式能源与能源互联网的结合将在真正意义上实现了能源的阶梯利用与能源智能化，最大程度上减少了能源的浪费，提高了整个系统的利用率，降低了环境污染。

而这样显著的优势也催生了第三个使得所有国家都对光伏产业据理力争的理由――强大的军事及政治潜力。

我们可以大胆猜测，由于光伏发电的地理位置几乎不受限制，原先难以达到的偏远地区，难以运达的物资，都有可能在光伏汽车的实现下变得不值一提，而粮食与水的供应也极有可能因为“光伏发电”的到来而逐渐变得可以获取。如此一来，诸如萨赫勒地区这样的“无人区”极有可能就此消失，在大量贫困地区被开发的同时，人类的足迹也将在地球上进一步扩大。很快，不依赖于实体能源的太阳能发电尖端技术也将大面积运用到军事领域。对于那些由于太阳能发电技术的应用刚开始发展的欠发达地区，尤其是一些政治局势尚未稳定的地区，大国之间的“代理人战争”极有可能再次上演。而这次“战争”又与以往的任何一次都不同。

2003年3月，美国发动了伊拉克战争。对于远在东亚的中国来说，伊拉克的战火看似鞭长莫及，却对中国的能源安全构成了初步考验。从短期来看，伊拉克战争的爆发致使国际油价稳步上涨，对于当时还没有构建起系统石油战略储备的中国来说，国际油价的短期暴涨将对我国构成严重考验。而从长远来看，伊拉克战争之后，美国对中东石油的影响和控制将日趋全面，对伊拉克的邻国，也对我国石油重要采集地――伊朗构成了极大的战略威胁。伊拉克战争如若对美国构成利好，我国的石油安全将可能进一步长期处于美国的影响与控制之下，一旦中美关系恶化，美国完全有可能通过对国际油价的影响与控制牵制我国。

而在光伏产业惠及全球的大背景下――上述情况将不再有可能出现。

太阳能的普遍性使得“能源”本身将不再是一个可以被“控制”的东西，任何人都可以接触并轻易获取――但是否能够将其转化为可以被投入生产使用的能量则是另一回事情。当能源的获取不再具有门槛，将其转化并利用的技术则成为了维护国家能源安全的关键。可以说，在“光伏时代”，国家之间比拼的将不再是谁能获取更多的太阳能，而是谁能更高效地利用这“人手一份”的能源――得技术者得天下。

这其中就牵涉到一个转化率的问题。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214274-1.html

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