捷普借助新型增材制造网络 实现分布式制造愿景

2018年5月8日，RAPID + TCT展会――捷普正式推出捷普增材制造网络（Jabil Additive Manufacturing Network），旨在提升制造速度和敏捷性，帮助客户改进产品的设计、制造与交付方式。捷普增材制造网络基于云端，是捷普数字化转型中的里程碑成就。通过这一云网络，客户可以将制造工作按需转移到最具商业可行性的地区，并实现更高程度的产品定制。

捷普数字制造业务副总裁John Dulchinos表示：“捷普的数字制造推动了3D打印机和增材制造技术的普及。增材制造技术可以帮助客户实现本地化生产以及供应链的整合、并降低生产成本和产品上市时间，使客户从中受益。新型捷普增材制造网络是一种可以在全球范围规模化扩展的连接平台，能够将企业内部的每一台打印机、每一个设备和每一张工作订单整合在一起，推动我们分布式制造愿景的实现。”

在过去的一年里，捷普稳步提升自身的3D打印能力。目前，捷普已有超过100台3D打印机投入使用，分布在美国、中国、匈牙利、墨西哥、新加坡和西班牙等地。捷普还安装了各式各样的3D打印机，用于高速烧结、熔丝制造、聚合物和金属激光烧结等工艺，以满足制鞋、工业机械、交通运输、航空航天和医疗保健等行业新兴客户的需求。不断发展的3D打印机生态系统为捷普3D打印能力的发展提供依托，其中包括12台可随时投入生产的惠普Jet Fusion 4200 3D打印机，以及近期安装于新加坡工厂的6台惠普Jet Fusion 4210打印机。

惠普3D打印业务总裁Stephen Nigro表示：“通过与捷普的合作，我们得以充分利用分布式制造的优势，在多个远端地点开展制造业务并由此提升生产效率。捷普的增材制造网络与我们的多射流熔融（Multi Jet Fusion，以下简称MJF）3D打印机的相结合，有助于我们优化3D打印机功能零件的批量化生产，并展现在数字化制造对传统供应链的颠覆与重塑。”

分布式制造提高业务敏捷性

目前，捷普在美国硅谷的产品设计师与位于新加坡的制造团队正发挥组合优势，通过惠普的MJF技术加快产品的分布式制造进程。目前，捷普已经在为惠普3D打印机生产零件。通过世界一流的MJF技术组合、捷普增材制造网络，以及经过实践检验的精准制造经验和严格质量控制，捷普已为惠普Jet Fusion 300/500打印机生产了超过140种零件。

帮助客户大幅节约成本/时间

捷普在增强端到端工艺控制能力的同时，运用增材制造设计方法（Design for Additive Manufacturing， DfAM），实现3D打印零件在部件/组件整合、可制造性、可靠性和质量上的稳步提高。捷普能够出色地把控复杂小批量生产的速度和范围，使客户能够获得显著的规模经济效益，同时缩短产品上市时间。凭借其增材制造网络，捷普现在已经可以将数字化增材生产流程无缝集成到各种制造应用中，大幅降低生产功能零件所需的成本和时间。

可规模化扩展的、经过实践检验的精准增材制造

捷普从零开始构建的端到端增材制造框架网络为精准制造带来了完整的可追溯性，以解决在分布式网络上规模化扩展3D打印的复杂问题。此外，该平台还可与捷普的智能数字供应链无缝集成，使材料、打印机和客户订单与供应链需求保持一致。

在新加坡工厂，捷普利用成熟的工程制造经验，确保惠普Jet Fusion工艺符合ISO9001分布式工厂要求。借助失效模式及效果分析工具和工艺控制文档，捷普能够快速规模化扩展其使用的增材制造技术。这种集成端到端数字制造的能力将加速分布式制造的运用，同时改进从产品构思到报废的整个产品生命周期的管理。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214275-1.html

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