马化腾罕见开怼张一鸣 腾讯与今日头条什么仇什么怨

马化腾又在朋友圈评论了，只不过这次和他“互动”的是不想做腾讯高管的张一鸣。

今天凌晨，今日头条创始人兼CEO张一鸣在朋友圈发文，庆祝抖音Tik tok在第一季度的苹果商店下载榜中排名全球第一。并随后留言称：“微信的借口封杀，微视的抄袭搬运挡不住抖音的步伐。”

随后，马化腾直接在张一鸣朋友圈底下回应，认为张的表态“可以理解为诽谤”。

张一鸣回复马化腾：前者不合适讨论了，后者一直在公证，我没想有口水战，刚刚没忍住发了个牢骚，被我们PR批评了。材料我单独发给你。

马化腾接着回复张一鸣：要公证你们的太多了。

而这不是马化腾第一次与人互怼。去年6月，他与朱啸虎在朋友圈有关于共享单车的论战就引发了大众的关注，于是就有了“马化腾每次朋友圈互动都会产生一个热点”的调侃，这次也不例外。

只不过这次的另一位主角是亦敌亦友的张一鸣。就在前几天，张一鸣转发了一篇反对《腾讯没有梦想》的文章，并称“腾讯是一家极其优秀的公司，Pony也是我最敬佩的CEO。“

短视频领域要短兵相接？

如果说去年六月马化腾与朱啸虎”互怼“的主题是共享单车，那么这次与张一鸣论战的主题就是一直处于的风口的短视频。

短视频的重要性已经不言而喻，但却是腾讯作为流量的平台的一个缺口，为了补上这个缺口，除了在2017年3月23日领投了快手的3.5亿美元外，也在一年后（2018年4月2日）重新启动了微视，上线4.0版本，推出视频跟拍、歌词字幕等功能，同时与QQ音乐曲库打通。同时，拿出30亿扶持微视的发展。

马化腾一直深知短视频对于内容创作平台的重要性。2018年3月份，马化腾在参加两会的全国人大代表时曾接受采访时表示，腾讯依然关注短视频，正在探索发展短视频、直播等新型社交平台。

貌似这次今日头条走在了腾讯的前面。

今日头条旗下除了有被张一鸣称为“第一季度的苹果商店下载榜中排名全球第一”的抖音外，还有发展势头不错的西瓜视频、火山视频。

根据极光数据提供的数据，快手正面临着今日头条短视频军舰的“围剿”。二者短兵交接被外界认为是迟早的事情。

而引线早已埋下。3月24日晚上，很多网友反映自己分享到朋友圈的抖音链接被屏蔽，3月25日，腾讯就微信朋友圈屏蔽抖音一事回应称这只是对链接进行了防刷屏设置，并没有屏蔽一说。

短视频的纷争可以说是腾讯与今日头条在内容和社交领域暗战的缩影。而这场关于“用户争夺”和“未来的战争，硝烟已弥漫开来。

俞永福支持张一鸣？

今日下午，原阿里巴巴大文娱集团董事长、阿里巴巴集团eWTP投资工作小组组长俞永福转发张一鸣与马化腾争论截图并表示，“支持一鸣，其他的不说了。”

而俞永福的站队张一鸣这一动作让人产生联想到此前的传闻。近日，据自媒体“开柒”爆料，在今日头条最近进行的新一轮融资中，阿里巴巴将投入数十亿美元参与融资，并给出较高估值，甚至答应了不进入董事会、不要投票权等条件。

不过，在4月27日阿里集团市场公关委员会主席王帅发布了很强硬的微博予以否认：“很多人今天在传头条和阿里的绯闻，实际情况是我们各自守身如玉。”王帅称，阿里巴巴对文化产业有极大的兴趣和战略，但阿里巴巴无意也不善于媒体产业，未来也是如此。王帅甚至称，大家实在要编段子，找几个合适的对象编......

这种强硬回应与今日俞永福力挺张一鸣形成了较为强烈的对比，更引起了诸多猜测。

无论如何，今日头条在短期内连续与阿里腾讯有了重量级的交集，这或许可以击退此前“TMD三小巨头中T将落伍”的传言。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214276-1.html

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