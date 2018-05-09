瑞幸咖啡官宣完成525家门店布局 发布品牌战略

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息，瑞幸咖啡（luckin coffee）在内测、外测的试营业之后，今天宣布正式开业。同时宣布品牌愿景和公司定位，并正式发布“无限场景（Any Moment）”品牌战略。





瑞幸咖啡由原神州优车集团COO钱治亚创建，于2018年1月1日陆续在北京、上海等13个城市试营业，目前已完成门店布局525家，经过4个月产品、流程和运营体系的磨合，今天宣布正式营业。





据介绍，试营业期间，瑞幸咖啡累计完成订单约300万单、销售咖啡约500万杯，服务用户超过130万，4月18日，瑞幸咖啡APP位居苹果手机应用商店美食佳饮免费榜第一名。

发布会上，创始人兼CEO钱治亚公布了瑞幸咖啡“做每个人都喝的起、喝的到的好咖啡”的品牌愿景和“新零售专业咖啡运营商”的公司定位。

钱治亚希望应用新零售模式，实现产品、价格、便利性的均衡融合，为中国消费者提供一个高性价比、购买方便的咖啡选择。

据其介绍，在产品上，瑞幸咖啡优选上等阿拉比卡豆，采用全球顶级咖啡机及配套设备，由WBC冠军团队精心拼配，新鲜烘焙、新鲜现磨，并全程直播每杯咖啡的制作过程以监控品质，确保给消费者的“必须是一杯好咖啡”。

便利性方面，瑞幸咖啡通过密布的线下门店布局、高效的线上支付和快捷的物流配送，实现自提、外送相结合；此外，瑞幸咖啡还广泛应用大数据提升运营效率，以降低运营成本。

此外，钱治亚还公布了瑞幸咖啡“无限场景（Any Moment）”品牌战略。根据该战略，瑞幸咖啡将开设不同类型的门店来满足用户多元化的场景需求，其中，有满足用户线下社交需求的旗舰店和悠享店，也有快速自提、服务商务人群的快取店，还有满足客户外送需求的外卖厨房店。

最后，瑞幸咖啡还宣布与6家咖啡配套供应商签署战略合作协议，缔结“蓝色伙伴”联盟，分别是咖啡机制造商瑞士雪莱（Schaerer）与弗兰卡（Franke）公司、糖浆品牌法布芮（Fabbri 1905）公司、乳制品企业恒天然集团（Fonterra）、咖啡生豆贸易商三井物产( MITSUI&CO.)、咖啡烘焙厂之一台湾源友（Yeuan Yeou）等。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214277-1.html

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