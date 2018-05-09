KUKA：强“焊”技术 打造智造引擎

2018年5月8日至11日，第23届北京・埃森焊接与切割展览会(BEW)在广东现代国际展览中心(东莞)举办，全球领先的智能化解决方案提供商 KUKA 携重磅产品和技术精彩亮

2018年5月8日至11日，第23届北京・埃森焊接与切割展览会(BEW)在广东现代国际展览中心(东莞)举办，全球领先的智能化解决方案提供商 KUKA 携重磅产品和技术精彩亮相。在3C725展位，KUKA 多方位多角度地展示了在焊接和切割领域的领先成果：适合FSW焊接的多功能重载机器人、“即插即用”电弧焊解决方案ready2_arc、KUKA点焊专利技术RoboSpin，以及KUKA CO2 激光应用机器人，吸引了众多海内外焊接行业的专业人士前来参观。

新能源电池盒FSW焊接的重型机器人不二之选

在 KUKA 展台，KR500 R2830 凭借着庞大的身姿引人注目，它是一款应用非常广泛的重载机器人，尤其在焊接领域。这台“巨无霸”集力量和技术于一身，水平或垂直的作用力可达8000N，同时凭借着修长的设计以及紧凑的轮廓可实现0.08mm的重复精度。

KR500 R2830 非常易于维护，易实现标准化，2.83米的工作半径都非常适合新能源电池盒的焊接。

“即插即用”电弧焊解决方案

在本次展会上，“即插即用”电弧焊解决方案 ready2_arc 也成为“焦点”之一。这个功能强大的应用包，完美集成了焊接机器人和弧焊设备(包括焊接电源，送丝机和焊枪)，为广大集成商和用户提供一站式弧焊解决方案。

现场 KUKA 的两款机器人分别和世界级焊接设备制造商伏能士(Fronius)和国内焊接行业领先者奥太(AoTai)焊机集成展示。这两台来自不同厂商的焊机代表着行业最先进的水平，内置一元化专家程序，功能强大。

两台 KUKA 机器人 KR6 R1820 arc HW 和 KR8 R1620 arc HW，作为 KUKA KR CYBERTECH 系列的家族成员，它们均是弧焊领域的佼佼者。在设计上采用单侧中空的创新方式，不仅提高了狭小空间的可达性，同时也有效地规避了线缆缠绕的麻烦。同时，这两款机器人的重复精度均达到了0.04mm，在安装位置上，也都可满足地面、墙壁、天花板等不同安装需求。

KUKA带来的更多专利及技术

展台上，KUKA 还展示了 RoboSpin 点焊专利技术，该技术通过控制机器人在焊接过程中围绕焊点进行旋转，来提高焊接质量以及延长电极的寿命。特别是在焊接铝合金材料时，常见的电极和母材之间的粘着效应被消除，有效地减少电极磨损，提高焊接质量，缩短焊接时间。

此外，现场展示的 RV6L CO激光机器人也彰显了其在3D切割和打孔方面的优势，其取代了昂贵和笨重的冲模，可满足一切灵活生产的要求。

作为最具规模及影响力的焊接领域盛会，北京・埃森焊接与切割展览会不仅为国内外焊接厂商提供一个既能做出口也能做国内贸易的窗口，同时也为业内人士提供了一个综合交流的平台。作为工业4.0的探路者，一直以来，KUKA 都致力于在制造装备的集成创新之路上推陈出新，未来，KUKA 将继续深耕焊接与切割领域，用卓越的新产品、新技术、新工艺，助力焊切产业的“智”造转型。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214278-1.html

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