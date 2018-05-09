　
主页 > 产业 > 制造业 > 正文

攀钢集团引入阿里云ET工业大脑 预计节省成本超1000万

点评

科技传媒网 e-works数字化企业网 2018-05-09 04:10

5月8日，攀钢集团、阿里云、积微物联达成合作协议，三方将以阿里云为技术载体，以积微物联为平台，以攀钢集团为场景试点，深化ET工业大脑在钢铁生产领域的应用。

5月8日，攀钢集团、阿里云、积微物联达成合作协议，三方将以阿里云为技术载体，以积微物联为平台，以攀钢集团为场景试点，深化ET工业大脑在钢铁生产领域的应用。

工业大脑将深入钢铁生产核心环节，大大降低钢铁料消耗，节省千万生产成本，实现攀钢集团智能制造、智慧营销、智慧采购、智慧物流和智能装备的“两化融合”目标，全力打造国家级智能制造试点示范产线，共同赋能国内钢铁行业的智能化发展。

攀钢集团引入阿里云ET工业大脑 预计节省成本超1000万

三方将围绕生产工艺优化、产品表面缺陷识别、设备智能维修、工厂和产线可视化、智能安保等多个方面展开深入合作。

“炼钢就是炼渣”，这是钢铁生产过程中的一句老话。钢由生铁而来，和生铁的主要区别在于成分不同，所谓炼钢就是通过冶炼降低生铁中的碳、去除有害杂质，再根据钢性能要求加入适量合金元素，使之性能优良。为了将原料中一些不需要的杂质去除，就需要进行造渣。造好渣是实现炼钢生产优质、高产、低消耗的重要保证。

阿里云副总裁李津介绍，优化造渣质量、降低钢铁料消耗是双方合作的目标之一。钢铁料消耗占整个炼钢厂成本的70%以上，降低钢铁料消耗，就意味着原料投入减少、成本和能耗降低。

未来，阿里云ET工业大脑应用到攀钢西昌钢钒转炉炼钢工艺后，预计优化转炉炼钢复吹和造渣环节，降低吹损和喷溅，减少渣中TFe含量1%，降低氧活度指标10ppm，使钢铁料消耗显著降低，每年为攀钢节约成本超过千万元。

同时，工业大脑还会被应用到冷轧环节，找出影响冷轧合格率关键因素，优化冷轧工艺控制。预计可提高冷轧卷I单位合格率0.2%以上，每年为攀钢带来数千万元效益。

依托西部地区丰富的钒钛磁铁矿资源和自主创新建设，攀钢是我国战略后方的特大型钒钛钢铁企业集团，在相关资源的综合利用方面已处于世界领先水平，是全球第一的产钒企业、国内最大的钛原料和产业链最完整的钛加工企业，以及国内重要的铁路用钢、汽车用钢、家电用钢、特殊钢生产基地，攀钢西昌钢钒是攀钢集团信息化建设的排头兵。

攀钢集团有限公司党委书记、董事长段向东表示，攀钢是一个因国家战略而生，因科技创新而兴的资源利用综合型企业，高度重视科技创新在企业变革发展中的作用，希望与阿里云一起携手利用人工智能打造钢铁行业的工业大脑。

积微物联作为西南工业互联网的领军企业，致力于将大数据、人工智能、区块链、物联网、工业互联网等新技术集成落地，形成标准化服务平台及产品，为客户提供极致服务。

去年4月，阿里云ET工业大脑正式推出，随后快速在光伏、橡胶、新能源、通信等领域落地，帮助各大制造企业获得巨大的经济效益，被称为“中国制造换道超车”的新机遇。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214279-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:中国制造阿里云工业大脑

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

科技传媒网每日精选阅读

十八家光伏企业高管谈梦想！

对于中国的光伏企业来说，成为全球第一的梦想已经实现，让光伏走进千家万户，让太阳能发电解决人类的能源危机，应该是所有光伏人的最大的梦想了。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS