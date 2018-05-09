攀钢集团引入阿里云ET工业大脑 预计节省成本超1000万

5月8日，攀钢集团、阿里云、积微物联达成合作协议，三方将以阿里云为技术载体，以积微物联为平台，以攀钢集团为场景试点，深化ET工业大脑在钢铁生产领域的应用。

5月8日，攀钢集团、阿里云、积微物联达成合作协议，三方将以阿里云为技术载体，以积微物联为平台，以攀钢集团为场景试点，深化ET工业大脑在钢铁生产领域的应用。

工业大脑将深入钢铁生产核心环节，大大降低钢铁料消耗，节省千万生产成本，实现攀钢集团智能制造、智慧营销、智慧采购、智慧物流和智能装备的“两化融合”目标，全力打造国家级智能制造试点示范产线，共同赋能国内钢铁行业的智能化发展。

三方将围绕生产工艺优化、产品表面缺陷识别、设备智能维修、工厂和产线可视化、智能安保等多个方面展开深入合作。

“炼钢就是炼渣”，这是钢铁生产过程中的一句老话。钢由生铁而来，和生铁的主要区别在于成分不同，所谓炼钢就是通过冶炼降低生铁中的碳、去除有害杂质，再根据钢性能要求加入适量合金元素，使之性能优良。为了将原料中一些不需要的杂质去除，就需要进行造渣。造好渣是实现炼钢生产优质、高产、低消耗的重要保证。

阿里云副总裁李津介绍，优化造渣质量、降低钢铁料消耗是双方合作的目标之一。钢铁料消耗占整个炼钢厂成本的70%以上，降低钢铁料消耗，就意味着原料投入减少、成本和能耗降低。

未来，阿里云ET工业大脑应用到攀钢西昌钢钒转炉炼钢工艺后，预计优化转炉炼钢复吹和造渣环节，降低吹损和喷溅，减少渣中TFe含量1%，降低氧活度指标10ppm，使钢铁料消耗显著降低，每年为攀钢节约成本超过千万元。

同时，工业大脑还会被应用到冷轧环节，找出影响冷轧合格率关键因素，优化冷轧工艺控制。预计可提高冷轧卷I单位合格率0.2%以上，每年为攀钢带来数千万元效益。

依托西部地区丰富的钒钛磁铁矿资源和自主创新建设，攀钢是我国战略后方的特大型钒钛钢铁企业集团，在相关资源的综合利用方面已处于世界领先水平，是全球第一的产钒企业、国内最大的钛原料和产业链最完整的钛加工企业，以及国内重要的铁路用钢、汽车用钢、家电用钢、特殊钢生产基地，攀钢西昌钢钒是攀钢集团信息化建设的排头兵。

攀钢集团有限公司党委书记、董事长段向东表示，攀钢是一个因国家战略而生，因科技创新而兴的资源利用综合型企业，高度重视科技创新在企业变革发展中的作用，希望与阿里云一起携手利用人工智能打造钢铁行业的工业大脑。

积微物联作为西南工业互联网的领军企业，致力于将大数据、人工智能、区块链、物联网、工业互联网等新技术集成落地，形成标准化服务平台及产品，为客户提供极致服务。

去年4月，阿里云ET工业大脑正式推出，随后快速在光伏、橡胶、新能源、通信等领域落地，帮助各大制造企业获得巨大的经济效益，被称为“中国制造换道超车”的新机遇。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214279-1.html

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