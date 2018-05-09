内蒙古科技大学3D打印创新产品受欢迎

内蒙古科技大学工程训练中心创新基地可以称得上是熔融挤出打印机的展览馆。产品包括桌面塑像类、竞赛连接件类、创新创意作品类、机械传动件类、发明创造类和建筑模型类等等。这期间，先后有180多名学生参加制造3D打印机研制活动，并在实践中成长起来。

在创新基地，师生们独立完成了各种FDM型3D打印机的设计和制造。学生们不仅动手组装起3D打印机，还把宿舍变成“微型工厂”，生产各类3D打印的创新产品在网络上销售，受到欢迎。

苏自峰是内蒙古科技大学2014级的学生。学习期间，他学习并组装了一台3D打印机并和几个同学合作制造出许多3D打印成品。他还通过网络卖掉了10多套用3D打印机制造出的行星齿轮系、减速箱等产品。

2017年在自治区第三届“全国大学生工程训练综合能力大赛”中，苏自峰用自己制造的3D打印机制造了比赛小车并在“电控小车”组比赛中获得一等奖，他还用自己制造的3D打印机帮助内蒙古民族大学、河套大学等参赛队现场制造零件。

早在2012年，内蒙古科技大学教师张巍等人在工程训练中心就正式开设了《3D快速成型技术》课程，从那时就开始研究熔融挤出3D打印成型技术。2015年，张巍等人利用原代码，经过设计和研究，扩充了工程训练中心原有泰尔“UP”打印机的功能，从打印单一材料扩展到打印十几种功能材料；从专用软件扩展到通用软件；从单一尺寸扩展到任意尺寸，极大地减少了设备的维护成本，增强了设备的灵活性、通用性。

从2015年制造出第一台3D打印机到现在，张巍团队已经制造出如三角形、H形、口子形、半手臂形，特别是国内罕见的圆形3D打印机。可以用PLA、ABS、尼龙、竹纤维、碳纤维、含铜、铝、青铜等金属的复合材料加工各种创新产品。

如今，凭着过硬的制造3D打印机设备的制造和建模技术，缩短了比赛小车的设计、优化制造周期。在2017年内蒙古科技大学承办的自治区第三届“全国大学生工程训练综合能力大赛”中，该校师生共荣获3个大项目8项一等奖中的7项。

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