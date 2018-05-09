UoT开发手持皮肤3D打印机

便携式3D皮肤打印机可以在原位形成组织，将其放置到位，它能在两分钟以内完成打

多伦多大学的一个研究小组在《LabonaChip》(芯片实验室)期刊上，发表了一篇题为“HandheldSkinPrinter:In-SituFormationofPlanarBiomaterialsandTissues(手持式皮肤打印机：原位形成平面生物材料和组织)”的文章，介绍一种新的3D生物打印设备，手持式生物笔能够在深度伤口上，非常短的时间内完成打印皮肤组织，以加速愈合过程。便携式3D皮肤打印机可以在原位形成组织，将其放置到位，它能在两分钟以内完成打印。

手持式3D生物打印设备

在3D生物打印领域不断发展的过程中，从打印医疗模型，辅助医生手术前的规划、3D打印个性化的医疗器械工具、和3D打印个性化的植入体，到目前3

D打印重要的活体组织器官，替代病体器官。高科技一直影响着我们的生活，创新技术带来的未来世界是那么美妙，让人迫不及待去想去感受。最新的研究成果3D打印皮肤组织，这可能是该技术最有前景的应用之一，一些有效的皮肤组织再生解决方案已经过广泛测试并获得批准。

3D打印皮肤过程解决方案

然而，目前用于实验室的生物3D打印设备往往体积过大，且往往相当昂贵与复杂，这大大限制了它在临床上的应用。UoT研究人员的3D皮肤打印机可以为这些问题提供解决方案，为皮肤伤口的愈合提供便宜实用的手持式治疗设备。

皮肤深层伤口的患者通常是其所有三层皮肤都有损伤：表皮，真皮和皮下组织。最好的治疗方法是分裂厚度皮肤移植术，即将健康的供体皮肤移植到表皮和部分下面的真皮上，需要有足够的皮肤捐赠者才能覆盖全部三层，这种分层厚度植皮方法才有效，但这种情况很少发生。部分伤口通常“未移植”或未被覆盖，这导致愈合不良的结果。

UoT研究人员的手持式3D生物打印机使用薄纸和特殊的生物墨水，可以改善组织的再生。将组织片放置在伤口区域的特定部位，形成有效再生受损皮肤的基部。生物墨水由基于蛋白质的生物材料组成，所述生物材料包括真皮中最丰富的蛋白质胶原蛋白以及对伤口愈合至关重要的蛋白质纤维蛋白。这些生物墨水材料沿着每张薄页纸的内部以垂直条纹运行。

生物要求愈合图解

类似于胶带分配器，手持式3D生物打印设备的尺寸大小和小型鞋盒类似，重量不到一公斤。只需要少量操作人员，并且它不需要像许多常规3D生物打印设备经常洗涤和孵育阶段。该团队希望有一天他们的便携式3D生物打印机可以用于临床环境，以彻底改变烧伤和其他主要皮肤伤情的治疗。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214281-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm