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四维时代发布3D相机“四维看看” 售价3399元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-09 07:01

四维时代发布3D相机“四维看看” 售价3399元,相机 3d

科技传媒网讯 网易科技新闻5月9日消息，四维时代发布消费级3D相机“四维看看”（4DKK）。

四维时代发布3D相机“四维看看” 售价2999元


据介绍，四维看看是针对消费级市场的3D相机。对比以往笨重的空间建模相机设备，四维看看小巧便携，产品体积和普通手机无异，用户可以获得“一人一机”即可完成拍摄的轻松体验。在效率上，四维看看拍摄一个100平米的房间只需15分钟，初上手的用户也只需多花10分钟即可熟悉操作。拍摄完毕后，用户可将四维看看拍摄的照片一键上传至官方平台，由系统自动生成3D模型，不需要人工干预。

此外，四维看看结合数据处理平台，可以实现线下空间与线上模型1:1克隆，也能实现用户在3D模型中开启“沉浸式”漫游体验。用户不再被环境所约束，只要点点鼠标就能在线上3D虚拟空间内身临其境的自由穿梭。同时，建成后的3D数字模型，可输出到微信端、网页端等任意端口。

据四维介绍，“四维看看”由四维时代自主研发，公司员工50%为硕士和博士学历，核心技术骨干大部分来自于德国和法国，拥有30多项发明专利和实用新型专利、50余项软件著作权，比如国际首创的微观三维数字化精细扫描技术。

去年6月，在中德两国总理的共同见证下，四维时代牵手德国人工智能研究中心，合作成立中德人工智能研究院（China-Germany Artificial Intelligence Institute ，简称CGAII），促进中德两国人才和技术交流，寻求计算机视觉及人工智能领域的深入合作。

目前，四维看看已在官网发售，仅需3399元即可拥有成套设备。（洁哥）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214285-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:发布相机售价时代四维

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