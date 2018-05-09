全面屏大续航360手机N7发布售1699元起

科技传媒网讯 网易科技新闻5月8日消息，360手机今天正式推出年度旗舰机：N7。360手机总裁李开新表示，N7也是迄今为止最好的360手机。360手机N7拥有石墨黑、月岩白两种配色可选，起售价1699元，首批现货于5月8日16:00点在360商城、京东正式开启抢购。

360手机N7配备了一块5.99英寸的全面屏，屏占比高达84.5%，整机实际握感与传统5.5英寸手机相当。屏幕采用in-cell全贴合技术，屏幕模组更薄，透光率更高；2160x1080 Full HD+的分辨率，同时支持蓝光护眼模式，能过滤伤害视网膜的蓝光，减少对视力的损害。

另外，N7搭载了高通骁龙660高端处理器，配备了4颗2.2GHz+4颗1.8GHz Kryo 260架构CPU以及Adreno 512 GPU，N7还标配了6GB的超大内存，LPDDR4X标准。此外，N7还拥有64/128GB存储空间，且最高支持128GB储存扩展。

在续航方面，N7配备了5030mAh超大容量电池，相比于市面上一般的手机而言，它的续航体验更加持久。另外，配合了18W的高通QC 3.0快充技术，半小时可充至接近40%的电量，115分钟即可将手机整块5030mAh电池完全充满。

在拍照方面，360手机N7采用后置双摄方案设计，后置主摄像头采用三星1600万像素CMOS传感器，后置副摄像头为一颗200万像素的景深摄像头；前置摄像头为800万像素，配备F/2.2大光圈，进光量保证拍摄画面明亮通透。

此外，李开新还介绍了N7搭载的基于安卓8.1全新开发的360 OS操作系统。该系统重新调整了大量系统动画，无论是实际的操作响应速度，还是可视化速度都有了较大的提升；搭载了最新升级的性能调度智能引擎Hybrid Engine 2.0，可以直接调度硬件系统，限定CPU使用核心、调配运行主频，分配后台应用运行资源等，实现流畅的系统体验。

同时Hybrid Engine 2.0在系统底层加大了对后台应用管理权限，可分析后台应用，匹配更精细化的资源分配方案，从而减少系统软硬件资源浪费，降低整体功耗。

N7还加入了游戏加速器2.0功能，在以往游戏性能专属优化、游戏免打扰、管理来电等功能的基础上，新增了支持将微信、QQ来信弹幕化，且支持游戏中分屏快速回复，游戏与聊天互不耽误。同时游戏加速器2.0还新增了游戏录像功能，可以随时录下游戏过程中的“神操作”，第一时间进行分享。

在游戏体验方面，360手机N7宣布与网易武侠手游《楚留香》展开合作，购买6+64GB版本赠送价值1999元的精选江湖礼包，购买6+64GB版本赠送价值2299元的豪华江湖礼包，礼包内含珍贵坐骑、稀有时装与海量材料。

在售价方面，360手机N7的6+64GB石墨黑版售1699元，6+128GB石墨黑版售1899元，6+128GB月岩白版售1999元，首批现货于发布会当天下午4点在360商城、京东正式开启抢购。

此外，还发布了360智能流媒体后视镜S800亮相，预购专享价仅需1099元，并于5月25日在京东平台正式开售。（静静）

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