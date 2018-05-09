企业转型与平台经济的崛起

随着李克强总理在2018年《政府工作报告》中首提“平台经济”，围绕平台经济的讨论也成为时下行业中比较热门的词之一。那么到底什么是平台经济？在政府报告中有这样一段话：要鼓励大企业、高校和科研院所开放创新资源，发展平台经济、共享经济，形成线上线下结合、产学研用协同、大中小企业融合的创新创业格局，打造双创“升级版”。笔者理解这句话的意思就是：产业中的企业、高效和科研院所要群策群力，分享自身在产业中的定位和能力优势，汇聚优势资源实现产业的创新，从而推动产业的升级。

一、平台经济和共享经济

在政府工作报告中除了提到平台经济之外，李克强总理还提到了共享经济，这两个词理解起来不太一样：

平台经济：平台经济指的是依托平台进行交易的商业模式。所谓平台，就是连接多方供求或虚拟或真实的交易场所。

共享经济：闲置商品的临时使用权被所有者转让，从而为供给方和需求方同时创造价值，这就是共享经济。

为了区分这两种经济模式，这里可以举个简单的例子。淘宝店主和消费者双方在淘宝的平台上交易，淘宝连接了店主与消费者之间的电商平台模式，微信和QQ连接了用户互联网沟通，是社交平台的一种。不管是卖方还是买方都是多方对多方，这就是平台经济。通过凝聚资源，将传统经济链条式的上中下游组织，重构成围绕平台的环形链条。平台将原本冗长的产业链弯曲成了环形，B端用户通过平台直接触及C端用户，节省的各个环节都提高了产业效率。

共享经济则不同，共享经济是利用存量市场中被闲置的资源来提高整个社会的商品或服务使用率。比如最早的Uber，就是充分调动社会上的闲置汽车资源为广大有乘车需求的用户提供服务。A可以用B的车，C也可以用B的车。共享经济连接起闲置商品所有者和使用者，创造出商业价值。但从发展趋势看，共享经济发展到一定程度也会成为平台经济，使得两者之间的界限变得越来模糊。

二、发展平台经济的重要意义

我们来看一看埃森哲近期发布的报告。据统计，目前全球最大15家已上市“平台”企业的总市值高达2.6万亿美元，包括阿里巴巴、Alphabet、亚马逊、苹果、百度、eBay、Facebook等，然而在资本市场给予这些平台公司的估值则要远超2.6亿的总市值。针对平台经济市场，德勤预计，中国平台经济规模将会在2030年突破100万亿。不管预测是否能真的实现，但有一点可以可定的，即平台经济在互联网时代获得了全新的规模、内涵和影响力。

推动平台经济发展的重要意义在于，平台经济可以通过汇聚广泛的行业资源实现供方和需求方的高效匹配。在互联网平台经济体内，平台、消费者、服务商共同构成了网状协作，而平台就是整个生态系统的基础，为消费者、商家提供信息、交易与物流等基础设施。海量的消费者和服务商则是平台经济的主体，通过平台完成信息交换、需求匹配、资金收付和货物交收等经济活动。

对传统的制造企业而言，由于封闭的上下游产业链关系以及依赖渠道的销售模式，企业的产品成本通过产业和销售链条被不断放大，利润被极大的压缩。通过开放的资源共享平台，能够帮助企业有效的剔除中间环节，极大的增强企业利润获取能力。对依赖平台的广大的企业而言，既能以最快捷的方式找到供方或需求方，也能通过货比三家找到成本最低、质量最好的合作方。对构建平台的企业而言，可以通过不断拓展注册企业与合作企业，拓展平台在行业的影响力。由于平台经济的构建改变了传统上下游产业链模式，实现了网络化的多对多交易。当平台规模越大，其产生的价值就呈指数增长。因此，平台经济企业的市场估值要远远高于一般的传统企业。

三、企业转型推动平台经济快速崛起

数字经济的实质是以信息技术为中心，以经济全球化为背景，以技术、信息和网络为基本投入要素，拥有差异化、个性化、网络化和速度化等特点的经济发展模式。从更广泛的视角来看，以平台经济为主要代表形式的数字经济已经成为了社会创新发展和产业升级的新的引擎。中国正在从以物质生产、物质服务为主的工业经济发展模式向以信息生产、信息服务为主的数字经济发展模式转变。

工业经济模式跟平台经济模式对比图

在这种新的社会特征下，平台经济的强大在于它消除了交易壁垒，解放了新的供给和需求。由于新经济基础设施的崛起、数据资源的流动与释放、大规模社会化协作体系的出现，共享能力的增强与输出才更为显著。而这直接造成了平台经济的模式是更多的协同、更多方的参与以及更加开放的经济体系，这与过去工业经济时代的相对单链条的简单封闭模式完全不同，由此带来的社会生产效益亦是截然不同。

近几年来，随着“互联网+制造”等系列相关政策的出台，产能共享已经成为我国制造产业转型的发展重点为支持和鼓励企业创新发展，2017年12月，国家发展改革委启动了首批“共享经济示范平台申报”工作，重点围绕创新能力、生产能力两大领域发展一批共享经济示范平台，其中生产设备、生产资源以及分散产能的共享被列为重点方向。

除了政策上积极布局和推动之外，在传统制造企业积极尝试产能共享新模式的过程中出现了一批比较有影响力的共享平台，如海尔集团的“海创汇”、航天云网、美的集团的“美创平台”、优制网的“工业服务分享平台”等。

航天云网：通过内部资源整合，接入600多家机构，对设计模型、软件、实验等上百种资源及1.3万台设备进行共享，有效解决了生产单元产能闲置与超负荷运转并存的问题，企业内部资源利用率提升了40%。

美创平台：创客可以发布、讨论、评价各种创意，并与平台分享创意所带来的收益；平台可以在全球范围内征求孵化项目，通过线上申请、线下对接，实现资源共享。该平台目前有100名对接专家，超过1亿元的创业孵化基金和创投基金。

海创网：依托海尔生态产业资源及开放的社会资源，海创汇区别于普通孵化器，实现了创新与创业、线上与线下、孵化与投资的系统结合， 为创客提供包含投资、学院、供应链&渠道加速、空间、工厂、创新技术等一站式孵化服务。

优制网：以制造行业为核心，以加工、定制、外协和专业服务为主导的企业互助式B2B电子商务平台。帮助需求方通过平台匹配具备合格制造资源和服务能力的合作伙伴，从而实现制造企业彼此间的能力、设备和服务等资源的优化与共享。

总结

中国正处于经济结构转型升级的关键阶段，积极利用平台模式全面改造传统产业，淘汰落后产能，使其在这种新商业生态下重新改造生产方式并提升生产效率，是传统企业寻求转型的重要方式之一。除此之外，平台经济还能够帮助中小企业克服发展中面临的资金、人才和技术等瓶颈问题。从企业转型与平台经济之间的关系来说，企业转型需要平台经济这种新模式，而作为一种能汇聚行业最广泛资源的共享平台，平台经济的发展又为企业转型提供了坚实的支撑。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214287-1.html

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