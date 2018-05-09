十八家光伏企业高管谈梦想！

对于中国的光伏企业来说，成为全球第一的梦想已经实现，让光伏走进千家万户，让太阳能发电解决人类的能源危机，应该是所有光伏人的最大的梦想了。
腾讯正在丧失产品能力和创业精神，变成一家投资公司。这家快20岁的公司正在变得功利和短视，他的强项不再是产品业务，而是投资财技。腾讯在用一种它自认为最科学的经营方式在经营一家科技公司，在实战中忽视了一家科技企业的核心竞争力应该来自产品创新。即便在腾讯定义为主业务的社交连接和数字内容领域，在算法时代面临头条和抖音的挑战时，也显得非常手足无措无法有效应对。
――潘乱 《腾讯没有梦想》
前天，打开朋友圈和微博，满屏都是马化腾的名字。不知道的还以为腾讯出什么大事了，原来是名为《腾讯没有梦想》的文章刷屏了。
据说，这篇文章不到两个小时就传到了腾讯总办的案头，包括马化腾、腾讯总裁刘炽平和高级副总裁张志东这个级别的人物都看到了，而且都给了反馈。不过网传的马化腾微信截图后被证实是网友PS的。
Martin是腾讯总裁刘炽平，张军是腾讯公关老大
其实，与其说腾讯没有梦想不如说整个中国的互联网公司都没有梦想，在美团、摩拜们专注于送外卖、制造新城市垃圾的时候，特斯拉CEO、SolarCity董事会主席Elon Musk运营的SpaceX已经成功将卫星送入太空轨道。
但是，如何定义“梦想”，每家公司可能都有不一样的理念。
做出用户喜欢的好产品 ？
成为中国甚至全球最大的企业？
还是解决人类社会当前面临的困局？
对于中国的光伏企业来说，成为全球第一的梦想已经实现，让光伏走进千家万户，让太阳能发电解决人类的能源危机，应该是所有光伏人的最大的梦想了。
他们的梦想从不缺席！
1 索比光伏网
2 天合光能
3 华为
4 阳光电源
5 固德威
6 新风光
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214289-1.html
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对于中国的光伏企业来说，成为全球第一的梦想已经实现，让光伏走进千家万户，让太阳能发电解决人类的能源危机，应该是所有光伏人的最大的梦想了。
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