华尔街日报:消息称小米上市估值700亿至800亿美元

(原标题:Xiaomi Targets Valuation of $70 Billion to $80 Billion With Hong Kong IPO)

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月8日消息,据国外媒体报道,据知情人士透露,正在为在港交所上市做准备的中国智能手机制造商小米公司目标估值在700亿美元至800亿美元之间。

该公司于上周向港交所提交招股书,即将于近期上市,预计其将成为全球最大的科技公司之一。

该公司目前没有披露上市融资规模或公司的预期估值细节。然而据知情人士透露,目前的估值区间低于此前讨论的1,000亿美元。

据知情人士透露,该公司计划在首次公开募股中至少筹集100亿美元。(晗冰)

本文链接:http://www.itmsc.cn/archives/view-214290-1.html

科技传媒网—致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号:gdkjcm