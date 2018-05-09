大众奥迪再次面临排污作弊调查 涉及6万辆汽车

5月9日，据CNNmoney报道，奥迪汽车公司在周二表示，在它首次承认美国柴油机排气测试作假超过两年半后，有另外60000辆汽车存在的相关排放问题，对其母公司大众汽

5月9日，据CNNmoney报道，奥迪汽车公司在周二表示，在它首次承认美国柴油机排气测试作假超过两年半后，有另外60000辆汽车存在的相关排放问题，对其母公司大众汽车造成了新的挫伤。

德国政府官员正在对大众集团旗下豪华车部门奥迪展开调查，原因是怀疑奥迪在采用了六缸柴油发动机的A6豪华轿车和A7运动型掀背车上安装了非法的排污软件。

该国交通部在向CNN发出的一份电子邮件声明中表示，汽车监管当局已经对此启动了一项正式调查。

声明还补充道，大约有6万辆汽车受到了此次调查的影响，其中德国市场上的受影响车辆为3．3万辆左右，美国市场则并未受到影响。

所谓的“失效装置”（Defeat device）软件能让柴油车的发动机在实验室排污检测中的排放量低于正常上路行驶时的排放量。

奥迪表示，该公司在某一代A6和A7车型的柴油发动机管理软件中发现了“违规”问题，而这一代的车型正在被逐步淘汰。奥迪已经暂停向经销商交付受影响的汽车。

置软件，此事所触发的丑闻直到今天还在继续对该集团造成负面影响。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214293-1.html

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