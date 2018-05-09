澳大利亚定制自行车公司使用3D打印框架组件创造获奖自行车

该公司销售的自组装车架套件起价不到1万美元，但对于包括客户配件，3D打印和手动装配的全套自行车，价格可在13,000美元至25,000美元之间。
在澳大利亚，就有约35家定制自行车公司，即使是基本型号也需要5000美元。其中一家公司是Bastion Cycles，由工程师和前丰田汽车设计师Ben Schultz，James Woolcock和Dean McGeary共同创立。
该公司销售的自组装车架套件起价不到1万美元，但对于包括客户配件，3D打印和手动装配的全套自行车，价格可在13,000美元至25,000美元之间。
在澳大利亚另一家使用3D打印的定制自行车公司是Prova Cycles，它与Bastion共享一个工作室，最近在英国手工自行车展Bespoked中赢得大奖。
Prova公司的老板马克・赫斯特(Mark Hester)用手制作和焊接每个定制框架，以便适合，外形和管材的选择非常适合骑手。在几年前他参加了定制展览后，Hester爱上了自行车建造，在2015年建造了他的第一辆硬式自行车; 现在，这成为了他的全职工作。
Hester最近参加第八届Bespoked展会展示自行车，其中包括一款名为Ripido的硬式车型，该车型采用2.1kg重的钢制框架和几个3D打印部件。
Ripido山地自行车，粉红色，金色斑点，RRP为3,500澳元，配备TIG焊接的雷诺853钢管，66°头部角度和74.8°C座椅角度，以及29英寸轮圈，可用于2.6英寸宽轮胎。
Wil Barrett表示，框架的驾驶侧叉车支架是使用不锈钢进行3D打印的，这是“我们之前从未见过的山地自行车车架”。
Hester在汽车和机械工程方面拥有背景知识，因此他知道自己在用3D打印部件用不锈钢代替钛进行的工作。每个部分都是空心的，具有薄壁和内部格子结构 - 这些特点使其非常轻便，但强度也非常强大。
新西兰的一家公司使用SLM技术，用15-5 PH不锈钢对Ripido的接线片进行3D打印。
“这是一种非常坚固的材料，断裂伸长率很高，所以非常坚硬，”Hester解释说。“它可以很容易地用853和4130等材料焊接到正确的填充棒上。”
Hester最喜欢的Ripido特色是其油漆方案和刹车侧缺口的植入，他说使用3D打印部分制作自行车车架的优点之一是“基本上具有无限的灵活性”，因为他能够定制初始设计以通过铸造或数控加工无法实现的方式。
然而，在3D打印部分完成之前需要克服一些挑战。Hester说：“与从钢板购买辍学和建筑轭铁相比，开发3D打印部件涉及大量的CAD设计和模拟。”
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214294-1.html
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