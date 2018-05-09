　
主页 > 产业 > 新材料 > 正文

Constructora Conconcreto在哥伦比亚3D打印房屋

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-09 10:09

最近哥伦比亚建造其首个3D打印房屋，由一家名为Constructora Conconcreto的公司制造。该公司在哥伦比亚安蒂奥基亚的EIA大学Conconcreto创新中心设有一台大型3D打

最近哥伦比亚建造其首个3D打印房屋，由一家名为ConstructoraConconcreto的公司制造。该公司在哥伦比亚安蒂奥基亚的EIA大学Conconcreto创新中心设有一台大型3D打印机，该国第一座3D打印房屋现已建成。

Constructora Conconcreto在哥伦比亚3D打印房屋

漂亮的3D打印房屋

这座房子被称为CasaOrigami，它使用ConstructoraConconcreto的3D打印得到的，一块一块的打印然后将它们整合在一起，而不是将整个房子整体打印下来。

3D打印建筑正在世界各地涌现。迪拜已经宣称它计划在不久的将来有相当比例的家庭使用3D打印房屋，并且已经通过办公大楼和实验室的3D打印证明了其功能。同时欧洲也建造了多个3D打印建筑物，美国也出现了3D打印的小房子。3D打印确实是比较宜居建筑，即使这些建筑物变得越来越普遍，它仍然新颖没有消失。

Constructora Conconcreto在哥伦比亚3D打印房屋

逐层打印

3D打印房子是原型，但功能非常强大，具有自动电气系统和占地23.4平方米的卫生间，卧室，餐厅和厨房。ConstructoraConconcreto一直致力于配制混凝土“墨水”，并在使用BIM建模设计整个房屋之前使用不同的配方来3D打印物体，例如花盆和街道家具。该公司一直与SUMICOL合作开发混凝土混合材料。

在CasaOrigami的建造过程中，3D打印的优势得到了明确体现，例如大大缩短了制造时间和材料消耗。3D打印房屋需要26.82小时，由32个大件组成。大规模的3D打印机可以全天候运行，整个项目是一个环保项目，基本很少浪费，并使用太阳能电池板为房屋供电。

Constructora Conconcreto在哥伦比亚3D打印房屋

打印细节

到目前为止，拉丁美洲的3D打印建筑方式并不多，这使ConstructoraConconcreto成为一个可以在该地区实现真正改变的公司，特别是在需要低成本住房的地区。ConstructoraConconcreto专门从事哥伦比亚和巴拿马的建筑工程，将自己定位为拉丁美洲和世界的技术领导者。ConstructoraConconcreto获得两项专利，这是该公司历史上的第一项专利，并被誉为“建筑行业知识形式化和发展的一大步”。

ConstructoraConconcreto成立于1961年，3D打印在建造房屋和其他建筑物方面能够以惊人的速度迅速发展，ConstructoraConconcreto是一家具有前瞻性思维的公司，在未来3D打印建筑领域会处于领先地位。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214295-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:3D打印房屋

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

阅读延展
更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行

科技传媒网每日精选阅读

十八家光伏企业高管谈梦想！

对于中国的光伏企业来说，成为全球第一的梦想已经实现，让光伏走进千家万户，让太阳能发电解决人类的能源危机，应该是所有光伏人的最大的梦想了。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS