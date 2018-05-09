Constructora Conconcreto在哥伦比亚3D打印房屋

最近哥伦比亚建造其首个3D打印房屋，由一家名为Constructora Conconcreto的公司制造。该公司在哥伦比亚安蒂奥基亚的EIA大学Conconcreto创新中心设有一台大型3D打
最近哥伦比亚建造其首个3D打印房屋，由一家名为ConstructoraConconcreto的公司制造。该公司在哥伦比亚安蒂奥基亚的EIA大学Conconcreto创新中心设有一台大型3D打印机，该国第一座3D打印房屋现已建成。
漂亮的3D打印房屋
这座房子被称为CasaOrigami，它使用ConstructoraConconcreto的3D打印得到的，一块一块的打印然后将它们整合在一起，而不是将整个房子整体打印下来。
3D打印建筑正在世界各地涌现。迪拜已经宣称它计划在不久的将来有相当比例的家庭使用3D打印房屋，并且已经通过办公大楼和实验室的3D打印证明了其功能。同时欧洲也建造了多个3D打印建筑物，美国也出现了3D打印的小房子。3D打印确实是比较宜居建筑，即使这些建筑物变得越来越普遍，它仍然新颖没有消失。
逐层打印
3D打印房子是原型，但功能非常强大，具有自动电气系统和占地23.4平方米的卫生间，卧室，餐厅和厨房。ConstructoraConconcreto一直致力于配制混凝土“墨水”，并在使用BIM建模设计整个房屋之前使用不同的配方来3D打印物体，例如花盆和街道家具。该公司一直与SUMICOL合作开发混凝土混合材料。
在CasaOrigami的建造过程中，3D打印的优势得到了明确体现，例如大大缩短了制造时间和材料消耗。3D打印房屋需要26.82小时，由32个大件组成。大规模的3D打印机可以全天候运行，整个项目是一个环保项目，基本很少浪费，并使用太阳能电池板为房屋供电。
打印细节
到目前为止，拉丁美洲的3D打印建筑方式并不多，这使ConstructoraConconcreto成为一个可以在该地区实现真正改变的公司，特别是在需要低成本住房的地区。ConstructoraConconcreto专门从事哥伦比亚和巴拿马的建筑工程，将自己定位为拉丁美洲和世界的技术领导者。ConstructoraConconcreto获得两项专利，这是该公司历史上的第一项专利，并被誉为“建筑行业知识形式化和发展的一大步”。
ConstructoraConconcreto成立于1961年，3D打印在建造房屋和其他建筑物方面能够以惊人的速度迅速发展，ConstructoraConconcreto是一家具有前瞻性思维的公司，在未来3D打印建筑领域会处于领先地位。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214295-1.html
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