繁昌：担心农户投资被骗 发改委紧急叫停光伏项目

最近，芜湖市繁昌县发改委发布了一则“紧急通知”。通知称近期接群众举报，该县境内有光伏企业借用光伏发电项目，从农民手中一次性收取大额资金建设屋顶光伏发电

最近，芜湖市繁昌县发改委发布了一则“紧急通知”。通知称近期接群众举报，该县境内有光伏企业借用光伏发电项目，从农民手中一次性收取大额资金建设屋顶光伏发电项目，并承诺短时间回本，存在一定的风险。记者了解到，该县已暂停所有利用农村屋顶建设光伏项目，有关部门正在调查、评估，将采取措施防控风险。

昨日，繁昌县委宣传部办公室一名工作人员告诉记者，的确有企业在吸引当地百姓投资光伏项目，每人收三到五万，承诺三到五年能够回收本息，收益较高。“但发改委发现，能否回收本息不好保证，风险较高，担心企业卷款跑路，因此下了这个通知，提醒百姓谨慎投资。我们了解到，这是企业的自主行为。”

繁昌县政府一名人士介绍，这种行为类似于传销，发展下线，每户几万，多的有十几万。“县里开会要求，务必高度重视，向村、社区宣传，防止百姓上当受骗。”繁昌县繁阳镇居民王先生称，他正打算回农村投资建设光伏时，看到了这则通知，给他提了醒。

记者从繁昌县发改委处得到的答复是，事件中光伏公司的营销模式是承诺短期回本、零首付或少量首付等，吸引农户进行安装。而普通农户对光伏组件、逆变器等质量无法鉴别，也无法识别光伏公司是否具有实力，可以兑现短期回本的承诺，存在一定风险。

据县发改委办公室人士介绍，近年来，随着农民投资光伏发电设备节约电费的意愿越来越强，很多没有资质的光伏企业甚至皮包公司嗅觉灵敏，声称光伏发电是朝阳产业，打着“国家扶贫”的旗号，鼓吹“一次投资，终身受益”“小投入、回本快、高收益”。但在拿到农民的数万元投资款后，这些光伏企业做不到后期建设，甚至卷款潜逃。很多农民无法辨别企业是否有资质，容易被骗，让投资打了水漂。

昨日，业内一名资深人士告诉记者，户用光伏项目的回本时间要考虑当地光照、太阳能板转化率等多种因素，繁昌县一般回本时间是七到八年，这些公司承诺的短期回本是在“忽悠”和“扯淡”。此外，光伏电站的质量也存在很大差异。由于新建的光伏电站表面看差别不大，增大了受骗几率。

该县发改委提醒，想安装的农户要仔细甄别，选择正规的光伏公司和质量良好的产品，注意防范风险。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214296-1.html

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