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谷歌Waymo介绍无人驾驶汽车：不断学习积累 率先登陆凤凰城

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科技传媒网 IT之家 2018-05-09 10:36

在谷歌I/O开发者大会上，谷歌Waymo的CEO介绍了无人驾驶汽车的最新进展，同时表示无人驾驶汽车率先登陆美国的凤凰城。

谷歌I/O开发者大会上，谷歌Waymo的CEO介绍了无人驾驶汽车的最新进展，同时表示无人驾驶汽车率先登陆美国的凤凰城。

谷歌Waymo介绍无人驾驶汽车：不断学习积累 率先登陆凤凰城

谷歌Waymo的CEO表示由于无人驾驶汽车的迅速发展，未来用户不用担心老年之后没人开车，由于工程师的不断努力，谷歌Waymo的无人驾驶汽车识别行人的错误率降低了100倍。由于搭载了谷歌AI技术，无人驾驶汽车可以实时感知物体，智能判断其他车辆的行动，在仿真状态进行模拟行车，进行学习积累。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214298-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:谷歌无人驾驶

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