2017ÄêÖÐ¹úÐ³²¨ÖÎÀíÉè±¸·¢Õ¹ÏÖ×´ÓëÐèÇóÇ°¾°Ô¤²â

¿Æ¼¼´«Ã½Íø Ç°Õ°²úÒµÑÐ¾¿Ôº 2018-05-09 10:38
ÊÜÒæÓÚ²úÒµÕþ²ßÖ§³Ö¡¢ÏÂÓÎÓ¦ÓÃÊÐ³¡ÐèÇóÀ¶¯¼°µçÁ¦µç×ÓÐÐÒµÄÚ²¿²»¶Ï½ø²½£¬½üÄêÀ´ÎÒ¹úÐ³²¨ÖÎÀíÉè±¸ÊÐ³¡¹æÄ£¿ìËÙÔö³¤¡£
ÖÐ¹úÐ³²¨ÖÎÀíÉè±¸·¢Õ¹¹æÄ£
Ç°Õ°²úÒµÑÐ¾¿Ôº¡¶2018-2023ÄêÖÐ¹úµçÄÜÖÊÁ¿ÖÎÀí²úÒµÊÐ³¡Ç°Õ°ÓëÍ¶×ÊÕ½ÂÔ¹æ»®·ÖÎö±¨¸æ¡·Í¨¹ý¶ÔÒ»Ð©ÓÃµç¸ººÉµÄ·ÖÎö²âÊÔ£¬Ò±½ðÐÐÒµµÄÐ³²¨º¬Á¿Ô¼Îª30-35%£¬»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©¡¢½¨²ÄÐÐÒµÐ³²¨º¬Á¿Ô¼Îª30%£¬ÃñÓÃ¼°°ì¹«¸ººÉµÄÐ³²¨º¬Á¿²»µÍÓÚ10%£¬ÓÉ´Ë¹À¼ÆÈ«²¿µçÁ¦¸ººÉÖÐÐ³²¨º¬Á¿²»µÍÓÚ15%£¬ÕÕ´Ë²âËã£¬2016ÄêÐ³²¨¹¦ÂÊ´ïµ½1.38ÒÚÇ§·ü°²£¬¶øÕâÐ©Ð³²¨´ó²¿·ÖÃ»ÓÐµÃµ½ÓÐÐ§ÖÎÀí¡£
Í¼±í1£º2010-2016ÄêÖÐ¹úÐ³²¨ÖÎÀíÐèÇó£¨µ¥Î»£ºÒÚÇ§ÍßÊ±£¬ÒÚkw£¬ÒÚÇ§·ü°²£¬%£©
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÇ°Õ°²úÒµÑÐ¾¿ÔºÕûÀí
ÊÜÒæÓÚ²úÒµÕþ²ßÖ§³Ö¡¢ÏÂÓÎÓ¦ÓÃÊÐ³¡ÐèÇóÀ¶¯¼°µçÁ¦µç×ÓÐÐÒµÄÚ²¿²»¶Ï½ø²½£¬½üÄêÀ´ÎÒ¹úÐ³²¨ÖÎÀíÉè±¸ÊÐ³¡¹æÄ£¿ìËÙÔö³¤¡£°´ÕÕÐ³²¨ÖÎÀíÉè±¸µ¥¼Û1200Ôª/Ç§·ü°²²âËã£¬2010-2016ÄêÐ³²¨ÖÎÀíÉè±¸ÊÐ³¡×ÜÈÝÁ¿Îª968ÒÚÔª£¨2014¡¢2015ÄêºÍ2016Äê·Ö±ðÎª148ÒÚÔª¡¢202ÒÚÔªºÍ248ÒÚÔª£©£¬¿ÉÒÔ¿´µ½2012ÄêÊÐ³¡¹æÄ£ÔöËÙÓÐ½Ï´ó·ù¶ÈÏÂ½µ£¬µ«ÈÔ´¦ÓÚ½Ï¸ßË®Æ½¡£
Í¼±í2£º2010-2016ÄêÐ³²¨ÖÎÀíÉè±¸ÊÐ³¡¹æÄ£¼°Í¬±ÈÔö³¤£¨µ¥Î»£ºÒÚÔª£¬%£©
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÇ°Õ°²úÒµÑÐ¾¿ÔºÕûÀí
ÖÐ¹úÐ³²¨ÖÎÀíÉè±¸Ó¦ÓÃÏÖ×´
ÔÚÊÐ³¡Ó¦ÓÃ·½Ãæ£¬ÓÐÔ´ÂË²¨×°ÖÃ½«À´±ØÈ»»áÔÚµçÄÜÖÊÁ¿ÖÎÀí²úÆ·ÊÐ³¡Õ¼¾ÝÖ÷µ¼µØÎ»£¬APF£¨°üÀ¨SVG£©µÄÓÅÒìÐÔÄÜ½«ÔÚÊäÅäµçÊàÅ¦Õ¾¡¢µçÆø»¯ÌúÂ·¡¢µç»¡Â¯¡¢Ôþ¸ÖµÈÖØÒªµÄµçÁ¦¸ººÉÖÐµÃµ½³ä·ÖÓ¦ÓÃ¡£ÏàÐÅÎ´À´APFµÄ×ÔÖ÷²úÆ·½«Öð²½È¡´ú¹úÍâ½ø¿Ú²úÆ·£¬Æä¼Û¸ñÒ²½«ÈÕÇ÷½µµÍ£¬Ó¦ÓÃÒ²¸üÎª¹ã·º¡£
Í¼±í3£ºÎÒ¹úÐ³²¨ÖÎÀíÖ÷ÒªÓ¦ÓÃÁìÓòÐèÇó·ÖÎö£¨µ¥Î»£ºkA£¬ÒÚÔª£¬%£©
×ÊÁÏÀ´Ô´£ºÇ°Õ°²úÒµÑÐ¾¿ÔºÕûÀí
Ð³²¨ÖÎÀíÉè±¸¾ºÕùÇé¿ö
Ä¿Ç°¹úÄÚÂË²¨Éè±¸ÊÐ³¡ÖÐ£¬ÓÐÔ´ÂË²¨Éè±¸ÊÐ³¡ÈÔÒÔ¹úÍâ²úÆ·ÎªÖ÷£¬ABB¡¢Î÷ÃÅ×Ó¡¢Ê©ÄÍµÂ¡¢Åµ»ùÑÇµÈÅ·ÃÀÁúÍ·ÆóÒµÕ¼¾Ý¹úÄÚÊÐ³¡Ö÷Á÷µØÎ»£¬µ«ÊÇÓÉÓÚ½ø¿Ú²úÆ·µ¥¼ÛÓëÎ¬»¤·ÑÓÃ¼«¸ß£¬¹úÄÚÓÃ»§³ÐÊÜÄÜÁ¦ÓÐÏÞ£¬ÊÐ³¡ÐèÇó½ÏÐ¡¡£
¹úÄÚÎÞÔ´ÂË²¨×°ÖÃµÄÉú²ú³§¼Ò½Ï¶à£¬ÎÞÔ´ÂË²¨×°ÖÃ°²×°Î¬»¤·ÑÓÃµÍ¡¢ÔËÐÐÎÈ¶¨£¬ÊÇÄ¿Ç°ÊÐ³¡µÄÖ÷µ¼²úÆ·¡£µ«ÊÇËæ×ÅÎÒ¹ú¶ÔÓÚÖÇÄÜ½»Í¨¡¢ÖÇÄÜ½¨ÖþÒÔ¼°²úÒµÉý¼¶µÄÒªÇó£¬»·±£µÄÑ¹Á¦µÈµÈ¶¼Ê¹µÃÓÐÔ´ÂË²¨Æ÷µÄÊÐ³¡·Ý¶îÔÚ²»¶ÏÉÏÉý¡£¹úÄÚ½ÏÎªÓÐÃûµÄÂË²¨Æ÷Éú²ú³§ÉÌÖ÷ÒªÓÐÇàµººãË³ÖÚ•N¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢Î÷µç¼¯ÍÅÎ÷°²µçÁ¦µçÈÝÆ÷³§¡¢¹ðÁÖµçÁ¦µçÈÝÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÐÂ¶«±±£¨½õÖÝ£©µçÁ¦µçÈÝÆ÷³§¡¢ÉÏº£ÉÏµçµçÈÝÆ÷³§ÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ºÍË³µçÆø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾µÈÆóÒµ¡£
Ð³²¨ÖÎÀíÉè±¸ÐèÇóÇ°¾°
¡°Ê®ÈýÎå¡±Ê±ÆÚ£¬ÎÒ¹ú½«³ÖÐøÌá¸ß·Ç»¯Ê¯ÄÜÔ´·¢µç±ÈÖØ£¬ÓÅ»¯ÅäÖÃºÃ·Ç»¯Ê¯ÄÜÔ´·¢µçÆ·ÖÖ£¬ÓÅÏÈ·¢Õ¹Ë®µçºÍºËµç£¬ÒÔÀ¶¯ºÍÎÈ¶¨¾¼ÃÔö³¤£¬´Ù½øµçÁ¦½á¹¹ÂÌÉ«×ªÐÍºÍµÍÌ¼·¢Õ¹£¬±£ÕÏµçÁ¦ÖÐ³¤ÆÚ°²È«¾¼Ã¹©Ó¦¡£°´ÕÕ¹ú¼ÒÓÐ¹ØÎÄ¼þ×öºÃÃºµç½ÚÄÜ¼õÅÅÉý¼¶¸ÄÔì£¬¼Ó¿ìÑÐ¾¿ÖÆ¶¨µçÄÜÌæ´úÕ½ÂÔ£¬³öÌ¨µçÄÜÌæ´ú²úÒµÕþ²ß£¬ÔÚ¹¤ÒµºÍÃñÓÃÁìÓòÍÆ¹ã¡°ÒÔµç´úÃº¡±¡£
ÒÔ´Ë½øÐÐ²âËã£¬2018-2023Äê¼ä£¬È«¹úÓÃµçÁ¿ÀÛ¼Æ½«´ïµ½424335ÒÚÇ§ÍßÊ±£¬ÖÎÀíÐ³²¨×ÜÁ¿½«´ïµ½2.562ÒÚÇ§·ü°²¡£Ð³²¨ÖÎÀíÉè±¸µ¥¼Û1200Ôª/Ç§·ü°²²âËã£¬Ôò2018-2023Äê¼äÎÒ¹úÐ³²¨ÖÎÀíÉè±¸ÊÐ³¡µÄÈÝÁ¿½«´ïµ½3074ÒÚÔª¡£¿¼ÂÇµ½Í¨»õÅòÕÍÒòËØ£¬ÒÔ¼°ÎÒ¹ú¶ÔÓÚ½ÚÄÜ¼õÅÅÑ¹Á¦µÄÉÏÉý£¬Ð³²¨ÖÎÀíÁ¿ÓÐ¿ÉÄÜ½Ï±¾ÎÄ¹À¼ÆÒª´ó£¬±¾ÎÄ²ÉÓÃµÄÊÇÏà¶Ô±£ÊØµÄ¹À¼Æ¡£
Í¼±í4£º2018-2023ÄêÖÐ¹úÐ³²¨ÖÎÀíÐèÇó²âËã£¨µ¥Î»£ºÒÚÇ§ÍßÊ±£¬ÒÚkw£¬ÒÚÇ§·ü°²£¬%£¬ÒÚÔª£©
±¾ÎÄÁ´½Ó£ºhttp://www.itmsc.cn/archives/view-214299-1.html
¿Æ¼¼´«Ã½Íø¡ªÖÂÁ¦ÓÚÍÆ¶¯´´ÐÂ¿Æ¼¼·¢Õ¹,×¨×¢¿Æ¼¼ÐÂÎÅ´«²¥µÄÐÂÃ½ÌåÆ½Ì¨¡£¸ü¶à¾«²ÊÄÚÈÝÇë¹Ø×¢Î¢ÐÅ¹«ÖÚºÅ£ºgdkjcm
1.¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄÔ´´ÎÄÕÂ£¬Çë×ªÔØÊ±Îñ±Ø×¢Ã÷ÎÄÕÂ×÷ÕßºÍ"À´Ô´£º¿Æ¼¼´«Ã½Íø"£¬²»×ðÖØÔ´´µÄÐÐÎª£¬¿Æ¼¼´«Ã½Íø¶¼½«±£Áô×·¾¿ÔðÈÎÈ¨Òæ£»
2.¿Æ¼¼´«Ã½Íø×ñÑÐÐÒµ¹æ·¶£¬ÈÎºÎ×ªÔØµÄ¸å¼þ¶¼»áÃ÷È·±ê×¢×÷ÕßºÍÀ´Ô´,¶ÔÓÚÎ´×¢Ã÷Ô×÷Æ·²»µÃ×ªÔØµÄ¸å¼þ£¬ÎÒ·½²»³Ðµ£Ïà¹ØÔðÈÎ£»
3.¿Æ¼¼´«Ã½Íø³«µ¼×ðÖØÓë±£»¤ÖªÊ¶²úÈ¨¡£Èç·¢ÏÖ±¾Õ¾ÎÄÕÂ´æÔÚ°æÈ¨ÎÊÌâ£¬·³ÇëÌá¹©°æÈ¨ÒÉÎÊ¡¢Éí·ÝÖ¤Ã÷¡¢°æÈ¨Ö¤Ã÷¡¢ÁªÏµ·½Ê½µÈ·¢ÓÊ¼þÖÁpepsl@126.com£¬ÎÒÃÇ½«¼°Ê±¹µÍ¨Óë´¦Àí¡£
4.¹ØÓÚ¿Æ¼¼´«Ã½ÍøµÄËùÓÐ·¨ÂÉÊÂÒË£¬¾ùÓÉ±¾ÍøÌØÆ¸·¨ÂÉ¹ËÎÊÍõ¶¨ÖÒÂÉÊ¦ÐÖú´¦Àí¡£
³£Ì¯¿ª×ÅÒ»ÕÅµç×Ó³ÇÎïÒµËù·þÎñµÄÔ°ÇøÆ½ÃæÍ¼£¬ÉÏÃæÏêÏ¸Ãè»æÁË²úÒµÔ°µÄÃ¿¸ö½ÇÂä
·À¶¾+É±¶¾£¬ÈðÐÇÈ«Ãæ»¤º½ÄÚÃÉ¹ÅÒøÐÐ
Ä¿Ç°£¬ÎÒ¹úÒÑÔÚ200¸öÒÔÉÏµÄ´óÖÐÐÍ³ÇÊÐ½¨Á¢³ÇÊÐ½»Í¨Ö¸»ÓÖÐÐÄ£¬³ÇÊÐÖÇÄÜ½»Í¨Í¶×ÊÔ¼450ÒÚ£¬¸ßËÙ¹«Â·ÖÇÄÜ½»Í¨ÏµÍ³Í¶×ÊÔ¼350ÒÚ£¬ÆäËüÖÇÄÜ½»Í¨ÏµÍ³Í¶×ÊÔ¼300ÒÚ£¬ÖÇÄÜ½»
¿Æ¼¼´«Ã½Íø£¨www.itmsc.cn£©£¬ÓÉ¹ã¶«Ê¡´´ÐÂ¿Æ¼¼´«Ã½·þÎñÖÐÐÄÖ÷°ì£¬ÒÔÉç»áÐèÇóÎªµ¼Ïò,ËÑ¼¯¹ØÓÚ¿Æ¼¼×îÐÂ×îÈ«µÄÊ±ÊÂ¶¯Ì¬¡£