加拿大将温莎及伦敦两市纳入到自动驾驶项目中

据外媒报道，安大略省西南地区（Southwestern Ontario）正式参与一项省级自动驾驶研发及路测项目。此外，自动驾驶创新网络（Autonomous Vehicle Innovation Netw

据外媒报道，安大略省西南地区（Southwestern Ontario）正式参与一项省级自动驾驶研发及路测项目。此外，自动驾驶创新网络（Autonomous Vehicle Innovation Network）选中了安大略省内的数个团体，后者分别针对一个焦点领域。

跨境（Cross-border）无人驾驶汽车合作

温莎与伦敦是加拿大安大略省西南部的枢纽城市，上述两座城市将致力于自动驾驶车辆的网络安全及跨境技术。

温莎-雅思郡经济发展公司（Windsor-Essex Economic Development Corporation，WEEDC）的首席执行官Stephen MacKenzie表示：“该研究项目将获得多笔投资，旨在推动技术研发，帮助企业涉足自动驾驶测试领域，或许有大公司对该项技术比较感兴趣，会进行投资或购买。”

安大略省卓越中心（Ontario Centres of Excellence）于近日宣布，该项目伙伴方包括：WEEDC、圣克莱尔学院温莎校区、温莎市、WETech Alliance。在加拿大伦敦市，项目合作伙伴包括：伦敦经济发展公司（London Economic Development Corporation）、范莎学院（Fanshawe College）、伦敦市和技术联盟（Tech Alliance）。

创建自动驾驶新就业岗位？

MacKenzie表示，这是一项经济发展新机遇，只需将这类技术落地，诞生许多公司，就能新增许多技术岗位。

由于联邦政府正在建造戈迪・豪国际桥（Gordie Howe International Bridge），还计划建造大使桥（Ambassador Bridge），新技术研发计划有助于将部分自动驾驶技术应用到上述两项重要的基础设施建设项目中。

安大略省募集资金8000万美元

在过去的五年内，加拿大安大略省已融资8000万美元，旨在找寻匹配的合作项目。上述两座城市都将递交申请表，要求获得部分资金援助，资金申请及审批流程将耗时8个月。

自动驾驶路测动向

2016年，安大略省成为加拿大境内首个允许自动驾驶路测的省份，目前尚不清楚哪些团体将在该州开展自动驾驶路测（如有）。

3级自动驾驶测试车辆已成为安大略省及密歇根的跨境路测项目的重要组成部分，双方已于去年签订了合作备忘录。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214302-1.html

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