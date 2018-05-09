264MW！江西公示第三批省级光伏度电补贴目录项目审核结果

点评 科技传媒网 / 互联网转载 / 2018-05-09 12:03

根据《江西省光伏发电项目省级度电补贴资金管理及发放暂行办法》，我局会同省财政厅、省电力公司及相关专家对第三批拟申请省级度电补贴资金的光伏发电项目进行了

根据《江西省光伏发电项目省级度电补贴资金管理及发放暂行办法》，我局会同省财政厅、省电力公司及相关专家对第三批拟申请省级度电补贴资金的光伏发电项目进行了审核，现将拟列入第三批省级光伏度电补贴目录的项目予以公示，公示期为7个工作日。公示期内，如对审核结果持有异议，任何单位和个人均可以书面或电话形式向省能源局提出意见。 本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214303-1.html

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