264MW！江西公示第三批省级光伏度电补贴目录项目审核结果

根据《江西省光伏发电项目省级度电补贴资金管理及发放暂行办法》，我局会同省财政厅、省电力公司及相关专家对第三批拟申请省级度电补贴资金的光伏发电项目进行了
根据《江西省光伏发电项目省级度电补贴资金管理及发放暂行办法》，我局会同省财政厅、省电力公司及相关专家对第三批拟申请省级度电补贴资金的光伏发电项目进行了审核，现将拟列入第三批省级光伏度电补贴目录的项目予以公示，公示期为7个工作日。公示期内，如对审核结果持有异议，任何单位和个人均可以书面或电话形式向省能源局提出意见。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214303-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm
1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；
2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；
3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。
4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。
常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落
防毒+杀毒，瑞星全面护航内蒙古银行
目前，我国已在200个以上的大中型城市建立城市交通指挥中心，城市智能交通投资约450亿，高速公路智能交通系统投资约350亿，其它智能交通系统投资约300亿，智能交
科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。