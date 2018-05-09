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【预测】光伏平价上网后浪潮阶段的5大特征

点评

科技传媒网 SOLARZOOM光伏亿家 2018-05-09 12:05

当0．32元／度光伏电价问世，2018年注定成为中国能源发展史上的重要拐点，这个拐点基于在中国，光伏价格首次低于火电并实现平价上网，预示着光伏加速取代火电时

当0．32元／度光伏电价问世，2018年注定成为中国能源发展史上的重要拐点，这个拐点基于在中国，光伏价格首次低于火电并实现平价上网，预示着光伏加速取代火电时代已经来临。毋庸置疑，后平价上网时代是真正对技术应用和价值回归的支持，去泡沫化之后会筛选出更具竞争力的光伏企业。在平价上网的后浪潮阶段，我们可以预计到行业发展将呈现如下几个特征：

投资风险降低

随着电站投的最大风险即补贴拖欠和发放的不确定性的消除，可预期且精准的投资回报率，以及现金流的改善，会大大激发民间资本的电站投资热情。平价上网将为能源转型提供新型的募资通道和产业空间，而中国将成为平价上网光伏应用的技术供给、消费供给、资源供给、节点供给的巨大市场。

方案多元化

方案多元化才能应对平价上网的挑战。以多样化的产品及“更优解”的方案才能撬动更大的市场机会。以晶科能源为例，公司正忙于加速实现技术和产品落地，在单多晶高效技术商业化上实现突破和领先。在今年即将召开的SNEC展会上，晶科能源提出的“Either Half or Double”即“非半则双”（半片和双面组件）的产品战略将加速推动LCOE成本快速下降，来满足平价上网、电价竞争的要求。半片主流功率档位更是突破320至330W，双面量产功率达320W，是目前具备规模化量产的最高功率。完全满足CQC应用领跑者基地的评选标准及需求；截止目前，晶科是行业唯一一家能实现批量化高效半片产品生产的光伏企业。

市场重构

随着各类能源的优胜劣汰，光伏发电已逐步取得话语权，行业将进一步细分和融合，有机会产生专业化团队、基础设施型团队、细分应用型团队、能源服务型团队、碳交易团队、电力承销团队、资产证券化团队、量化管理团队、公关营销团队、商业战略咨询团队。随着市场的潮起潮落，投资人、企业将逐渐构建对项目的鉴别体系，逐渐形成新的约定俗成的市场规则和流程。

杜绝“弃光”

随着竞价上网机制的出台，光伏将不再被“歧视”对待，这为支撑实体电站投资注入保障，获得更多资源接口，但同时要求电力公司具备更高效的EPC能力和电站运维管理能力，业务层的资源与资产以及资本层主体间的协同。而普通的工商业企业将有机会通过拥抱绿色技术，服务于自身业务，也服务于资本市场的利好反应。

智能化

光伏的分布式属性具备先天可扩展性。这将给产业加速智能化转型发展注入动力。人们将以更丰富的方式接入“电网”，更主动参与光伏电力的生产和应用。去中心化之后，分散各地的电站以及电站信息的完整性需进一步提高。以机器参与代替人为巡检和判断。在不久的将来，光伏将和普通人息息相关。

平价上网势必将改变能源行业，重构电力生产和消费方式；它属于这个时代，既是恩赐，更是试炼。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-214304-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏晶科能源平价上网

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